Историческое здание в Барнауле купила фирма, связанная с собственником «Золота Курьи»

Историческое здание по ул. Ползунова, 40 в Барнауле продали на торгах за 5,6 млн рублей. Победителем торгов стала фирма «Кромус». Ее директор Роман Хавин является соучредителем компании «Алт Авто Строй», которая в начале сентября стала владельцем «Золота Курьи».

Здание в Барнауле на ул. Ползунова, 40.

По данным сайта rusprofile.ru, учредителем «Кромуса» является Анатолий Бугорский. Компания занимается торговлей, перевозками и рекламой. Ведет деятельность с 1998 года.

О том, что здание на ул. Ползунова, 40 продается, стало известно в декабре 2018 года.

В постсоветское время деревянное одноэтажное строение площадью всего 700 кв. метров привлекало внимание своей вывеской: «Арестованные товары».

Здание в Барнауле на ул. Ползунова , 40. commons.wikimedia.org/

А до революции в нем располагалось управление Алтайского округа. И некоторые источники указывают, что оно существовало уже к началу 1889 году. Но официальная дата его постройки в документах — 1898 год.

После ликвидации управления округа здание заняла Алтайская губернская земская управа.

Это строение — пример деревянного административного здания в период конца XIX века и имеет важную градостроительную значимость в оформлении пл. Свободы, формируя ее северо-восточный угол.

Сегодня здание —собой объект культурного наследия регионального значения.