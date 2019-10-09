Историческое здание в Барнауле купила фирма, связанная с собственником «Золота Курьи»

По данным сайта rusprofile.ru, учредителем «Кромуса» является Анатолий Бугорский. Компания занимается торговлей, перевозками и рекламой. Ведет деятельность с 1998 года.
О том, что здание на ул. Ползунова, 40 продается, стало известно в декабре 2018 года.
В постсоветское время деревянное одноэтажное строение площадью всего 700 кв. метров привлекало внимание своей вывеской: «Арестованные товары».
А до революции в нем располагалось управление Алтайского округа. И некоторые источники указывают, что оно существовало уже к началу 1889 году. Но официальная дата его постройки в документах — 1898 год.
После ликвидации управления округа здание заняла Алтайская губернская земская управа.
Это строение — пример деревянного административного здания в период конца XIX века и имеет важную градостроительную значимость в оформлении пл. Свободы, формируя ее северо-восточный угол.
Сегодня здание —собой объект культурного наследия регионального значения.