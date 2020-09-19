Известный предприниматель купил в Барнауле здание за 117 млн рублей

Предприниматель Иван Вдовин, сын известного в Алтайском крае и Республике Алтай бизнесмена Евгения Вдовина, купил трехэтажный производственный корпус в Барнауле. Возможно, речь идет о расширении какого-то из многочисленных бизнесов предпринимателя.

Купил здание с участком

Индивидуальный предприниматель Иван Вдовин купил на торгах трехэтажное нежилое здание с подвалом площадью 8 тыс. кв. метров на пр. Калинина 15/1. Здание построено в 1961 году и, вероятно, в советское время принадлежало Барнаульскому радиозаводу.

Но Вдовин купил его непосредственно у фирмы «Металлсити», признанной банкротом.

За здание он заплатил 117 млн рублей, то есть по 14,4 тыс. рублей за кв. метр (впрочем, следует учесть, что в лот также вошло право аренды участка). Договор купли-продажи с ним заключен 14 сентября, следует из федреестра сведений о банкротстве.

Подписание договора. СС0

Кто такой Иван Вдовин

Иван Вдовин — сын некогда влиятельного бизнесмена, сооснователя фирмы «Магис» и депутата АКЗС Евгения Вдовина, занимающегося, в частности, развитием туристического бизнеса в Алтайском районе и Республике Алтай.

По данным сервиса Картотека.ру, сам Иван Вдовин — директор или гендиректор 10 действующих компаний («Сибстройгрупп», «Пивная артель», «Газойл+», «Горно-АЛтайгаз» и др.). Какое-то время он был руководителем крупнейшего поставщика сжиженного газа в крае — «Алтайкрайгазсервис».

Иван Вдовин. www.asfera.info

Иван Вдовин также учредитель или соучредитель (в ряде случаев совместно с отцом) 12 коммерческих предприятий, в том числе «Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика». Прежнее название комбината — «ЖБИ Сибири». Иван Вдовин с октября 2018 года является ключевым владельцем комбината, в настоящий момент ему принадлежит 100%.

Компании, в которых он является учредителем (или соучредителем), специализируются на производстве изделий из бетона для использования в строительстве, ремонте машин и оборудования, торговле сжиженным газом, оптовой торговле, управлением недвижимостью и ряде других направлений.

Какой именно из бизнесов он намерен расширять, пока неясно.