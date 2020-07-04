Известный строитель готовит площадку в центре Барнаула для новой стройки

30 июня новый проект межевания участка на пр. Красноармейском, 50 выставили на общественное обсуждение на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, сообщает « Алтайский портал недвижимости ». По данным портала, строитель Андрей Комяков, уже владеющий участком по этому адресу, готовится к возведению нового жилого комплекса и намерен расширить участок под проект.

Участок на пр. Красноармейском (на противоположной стороне от ТЦ "Гулливер").

Как сообщал ранее Altapress.ru, Андрей Комяков, руководитель производственно-строительной компании «Строительная перспектива», в августе 2019 года купил на аукционе активы обанкротившегося «СтройГАЗа» — участки на Красноармейском проспекте и расположенные на них небольшие здания.

За эти объекты недвижимости он заплатил 86,6 млн рублей.

Площадка огорожена, небольшой деревянный дом снесен, здание на пр. Красноармейском, 52, в котором было кафе «Шаверма» и пивбар «Заправка» еще нет.

Участок на пр. Красноармейском ( на противоположной стороне от ТЦ «Гулливер»). Altapress.ru

Тем временем Хомяков обратился с заявлением в администрацию города об изменении проекта межевания застроенной территории в квартале, ограниченном пр. Красноармейским, ул. Папанинцев, пр. Социалистическим и ул. Партизанской.

Фирма «Агростройинвест» представило на общественнее обсуждение видоизмененный план территории. В нем участок на пр. Красноармейском, 50 увеличил площадь с 5 608 до 6 197 кв. м. При этом участок со всех четырех сторон соседствует с землями, государственная собственность на которые не разграничена. За счет их присоединения с южной стороны новому владельцу и удалось увеличить территорию под возведение жилого комплекса.

Предложения и замечания принимают до 23 июля, после чего примут решение об утверждении внесенных изменений планировки территории.

Объекты «СтройГАЗа» на пр. Красноармейском , купленные на торгах. Altapress.ru

Вид разрешенного использования при покупке участков был подробно описан только для одного из них. Здесь возможно строительство многоквартирных домов высотой 9 и более надземных этажей со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием.

Авторы портала недвижимости предположили, что здесь будет возводиться очередной «небоскреб», так как территория относится к зоне «Ж-1», которая допускает возведение 25-этажных или 75-метровых жилых зданий.

25 июня на круглом столе Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей края, сообщил, что с начала 2020 года в Барнауле властями не выдано ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов.

Но чуть позже мэрия все же уточнила информацию, сообщив, что выдала одно разрешение. Его получил «Специализированный застройщик М4» на строительство многоквартирного дома с объектами общественного назначения по адресу ул. Монтажников, 4.