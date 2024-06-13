Как купить жилье в Краснодаре выгодно

В последние несколько лет рынок недвижимости Краснодара переживает настоящий бум. Несмотря на серьезный рост цен (в пиковый 2021 год он составил порядка 60-65%), спрос держится на высоком уровне. И даже постоянно увеличивающиеся темпы строительства не снижают стоимости квадратных метров в кубанской столице. Можно ли купить жилье в Краснодаре выгодно, нам помогут оценить эксперты агентства «Все метры».

Особенности городской застройки

В центре города, где представлена в основном «вторичка», застройка хаотичная. Рядом с современными офисными зданиями расположены исторические здания, бараки и советские пятиэтажки.

В новых микрорайонах, которые сосредоточены преимущественно на окраинах, стандарты благоустройства и строительства достаточно высокие. На территории ЖК присутствуют или планируются детские сады и школы, есть игровые площадки, лавочки, озеленение, социально-бытовая инфраструктура.

Большие массивы новостроек города расположены в районе аэропорта, в микрорайоне Гидростроителей, Западного обхода, в поселке Молодежном. Если говорить об отдельных улицах, то можно упомянуть Восточно-Кругликовскую, Московскую, Российскую, Красных Партизан.

Первичка или вторичка?

Купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно за 3,5-4 млн рублей, при этом на первичном она стоит от 5 млн. рублей и выше. Особенность вторичного рынка Краснодара состоит в том, что половина квартир от частников фактически новые, то есть, в них никто никогда не жил. Но первичкой они уже считаться не могут. В большинстве случаев приобретены такие объекты недвижимости были с целью инвестирования, на этапе «котлована».

В каком районе лучше жить?

Здесь все зависит от предпочтений клиента. Кто-то выбирает центр с прекрасной инфраструктурой, но постоянной суетой и пробками, кому-то легче потратить больше времени на дорогу до работы, но жить при этом в более спокойном месте. Стоит учитывать и финансовый аспект, если речь идет об ипотеке с господдержкой, то, скорее всего, выбор районов будет ограничен, поскольку банки сотрудничают с конкретными застройщиками. На окраинах жилье существенно дешевле, разница может составлять до 100% и более.

По итогам 2023 года, на «вторичке» жилье чаще всего приобретали в следующих частях города: район Парка «Краснодар», Гидрострой, отдельные ЖК на ул. Петра Метальникова, ул.1 Мая, ул. Черкасская. Также к популярным относят Фестивальный, Юбилейный, «Черемушки» и Комсомольский микрорайоны.

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