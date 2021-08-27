Как легко и непринужденно оформить гараж по «амнистии». Пошаговая инструкция

3 Начинаем оформление

Если первые два шага пройдены успешно, переходим к следующему этапу. Нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете.

Куда нужно обратиться:

в МФЦ

в орган местного муниципального самоуправления

в Росреестр

в филиал Кадастровой палаты муниципального образования

к кадастровому инженеру

Информацию о земельных участках, стоящих на кадастровом учете, также можно найти на публичной кадастровой карте.

Данные также доступны на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Если участок не стоит на кадастровом учете, его предстоит образовать (см. шаг 4.).

Если же он зарегистрирован и стоит на кадастровом учете и у него есть точные границе, то смело переходите к седьмому шагу.