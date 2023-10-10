10 октября
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Недвижимость

Как рост первоначального взноса и ставок по ипотеке изменили планы барнаульцев, рассказал эксперт

Власти повысили первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 20% от стоимости покупаемого жилья против прошлых 15%. А на процентные ставки – смотреть жутко. Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» и постоянный участник экспертного совета "Менеджер года" в ИД "Алтапресс" Дмитрий Дворядкин рассказал, к чему приведут такие изменения.

Дмитрий Дворядкин.
Дмитрий Дворядкин.
Анна Зайкова.

Касательно повышения взноса риелтор отметил: ряд покупателей просто не смогут позволить себе заплатить 20% от стоимости жилья. Либо они станут выбирать более дешевые квартиры, либо вовсе откажутся от покупки.

Впрочем, по оценке агентства, доля таких клиентов на рынке составит около 10%, что при нынешнем ажиотажном спросе не очень много.

Дмитрий Дворядкин уверен, что для среднего покупателя рост взноса ничего не изменил.

«Как правило, у людей есть и больше 20% - например, от продажи квартиры или имеющихся накоплений. Также немало квартир продавалось и вовсе без ипотеки», - говорит он.

Собеседник прогнозирует, что банки и застройщики, возможно, станут предлагать различные акции, чтобы «обойти» порог. И делает вывод, что скорее всего, решение Минстроя сильно не повлияет на рынок в текущих условиях.

Ипотека. Покупка жилья.
Ипотека. Покупка жилья.
unsplash.com

А вот после повышения процентной ставки по ипотеке изменения уже заметны.

Как отмечает Дворядкин, из вторичного рынка, где ставка от 15%, покупатели перетекают в новостройки, где можно взять кредит с семейной ставкой от 5,3%, с господдержкой – от 7,4%. Или же предпочтут индивидуальное жилое строительство.

Порядка 25-30% покупателей и вовсе вынуждены отказаться от приобретения жилья.

Однако несмотря ни на что барнаульцы выкупили почти все студии и однокомнатные квартиры за пару недель августа. Очередь на такие объекты в новостройках растянулась на два месяца.

«На первичном рынке сложился дефицит жилья. И вопрос, компенсируют ли его застройщики новыми проектами? – задает закономерный вопрос эксперт.

Он прогнозирует что по итогам 2023 года уровень продаж будет соотносим с пиковым 2021 годом.

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