Как в коттедже: в Барнауле застройщик предложил квартиры с полной шумоизоляцией

Застройщик « Мой Дом » впервые в Барнауле предложил квартиры с шумоизоляцией не только между этажами, но и между квартирами. Они продаются в ЖК «Новый квартал».

Решение по шумоизоляции компания «Мой Дом» воплотила в квартирах жилого комплекса «Новый квартал». Он расположен в Барнауле на пересечении улиц Челюскинцев и Крупской. В комплексе два дома с 1-, 2-, 3-, 4-комнатными квартирами-студиями и закрытая придомовая территория. Продажи уже идут.

Шумоизоляция организована со всех сторон. Горизонтальная лежит между этажами. На монолитную плиту — перекрытие — укладывается шумоизоляционный материал. А сверху — стяжка пола.

Вертикальная шумоизоляция дает возможность не слышать соседей и, соответственно, не быть услышанными ими. Между двумя кирпичными стенами прокладывается слой шумоизоляционного материала. Эта трехслойность и препятствует распространению звука.

ЖК «Новый квартал». Источник: архив ООО «Мой Дом»

Материалы выдерживают громкость звука до 100 децибел. Таким образом, вы не услышите шум фена и пылесоса, громкого звука телевизора и даже игры на электрогитаре.

Вертикальная шумоизоляция в жилых комплексах Барнаула ранее не использовалась, поэтому квартиры с шумоизоляцией «360 градусов» предложены впервые. Как говорит директор компании «Мой Дом» Артем Коренев, это ответ на многочисленные пожелания жителей.

Артём Коренев,

директор компании «Мой Дом»:

В «Новом квартале» мы предложили жилье качественно нового уровня комфорта по доступным ценам. Применяем передовые технологии не только в проектировании жилья, но и в использовании строительных материалов. Надеемся, что нашему примеру будут следовать и другие застройщики.

ЖК «Новый квартал» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: 533−991

Застройщик ООО «Мой Дом». Проектная декларация на сайте барнаулдом. рф