Как за каменной стеной. Названы застройщики Алтайского края с максимальной надежностью

Как уточняется на сайте ЕРЗ, рейтинг показывает уровень исполнения девелоперами своих обязательств перед дольщиками Алтайского края. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах срока сдачи объектов. Основание — опубликованные застройщиками проектные декларации.
В рейтинге учитываются данные за три последних года. Если в течение этого времени девелопер не переносил срок ввода жилья, то его рейтинг — максимальный и равняется 5 баллам. В противном случае, за каждый перенос, в зависимости от его продолжительности, баллы снимаются.
Кроме того, в рейтинге учитываются строящиеся дома, по которым уже наступила официально объявленная в проектной декларации дата ввода в эксплуатацию. Но не учитываются здания, которые были сданы более трех лет назад, и дома, в строительстве которых не участвуют дольщики.
Максимальное количество баллов набрали четыре застройщика:
- «Адалин» (строит 149,1 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
- «Алгоритм» (строит 89,8 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
- «Строительная перспектива» (строит 45,5 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
- «Горем-3» (строит 13,9 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
Немного отстали еще три девелопера:
- «Регион» (строит 13,9 тыс. кв. метров жилья) — 4,5 балла.
- «Союз» (строит 24,9 тыс. кв. метров жилья) — 4 балла.
- «Мой дом» (строит 6,1 тыс. кв. метров жилья) — 4 балла.
У других застройщиков Алтайского края сроки сдачи объектов в эксплуатацию нарушались. Так, «Жилищная инициатива» сегодня возглавляет рейтинг застройщиков региона по объему строящегося жилья. Компания Юрия Гатилова строит 6 жилых комплексов общей площадью 177,9 тыс. кв. метров. Рейтинг «ЖИ» испортили перенесения сроков (от двух недель до 7 месяцев), которые фиксировались с 2016 года.
Тем временем, объем ввода жилья застройщиками за 6 месяцев 2020 года снизился на 14,7% по сравнению с 2019-м, на 39,8% по сравнению с 2018-м.
По показателю «ввод многоквартирных домов» за январь-июнь 2020 года Алтайский край занимает 21-е место в Российской Федерации из 85 регионов.
Как отмечается на федеральном ресурсе, все рейтинги собраны и просчитаны автоматически специальными программами. Но это всего лишь сухой язык цифр. Оценивать каждого застройщика более справедливо и по другим критериям: качество жилья, его расположение, опыт застройки и т.д.
Справка
Всего в России работает 2508 девелоперов. Из них только 285 полностью соблюдают сроки ввода жилья в эксплуатацию.