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Недвижимость

Как за каменной стеной. Названы застройщики Алтайского края с максимальной надежностью

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) определил застройщиков Барнаула и Алтайского края, которых он относит к числу самых надежных. В списке оказались четыре строительные организации, почти не допускавшие перенос ввода жилья в эксплуатацию.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Как уточняется на сайте ЕРЗ, рейтинг показывает уровень исполнения девелоперами своих обязательств перед дольщиками Алтайского края. Он рассчитывается автоматически на основе накопленной в базе ЕРЗ информации о переносах срока сдачи объектов. Основание — опубликованные застройщиками проектные декларации.

Топ наиболее надежных по мнению аналитиков ЕРЗ девелоперов Алтайского края.
Топ наиболее надежных по мнению аналитиков ЕРЗ девелоперов Алтайского края.
erzrf.ru

В рейтинге учитываются данные за три последних года. Если в течение этого времени девелопер не переносил срок ввода жилья, то его рейтинг — максимальный и равняется 5 баллам. В противном случае, за каждый перенос, в зависимости от его продолжительности, баллы снимаются.

Кроме того, в рейтинге учитываются строящиеся дома, по которым уже наступила официально объявленная в проектной декларации дата ввода в эксплуатацию. Но не учитываются здания, которые были сданы более трех лет назад, и дома, в строительстве которых не участвуют дольщики.

Максимальное количество баллов набрали четыре застройщика:

  1. «Адалин» (строит 149,1 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
  2. «Алгоритм» (строит 89,8 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
  3. «Строительная перспектива» (строит 45,5 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
  4. «Горем-3» (строит 13,9 тыс. кв. метров жилья) — 5 баллов.
Динамика изменения среднего переноса планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Алтайском крае представлена на графике.
Динамика изменения среднего переноса планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Алтайском крае представлена на графике.
erzrf.ru

Немного отстали еще три девелопера:

  • «Регион» (строит 13,9 тыс. кв. метров жилья) — 4,5 балла.
  • «Союз» (строит 24,9 тыс. кв. метров жилья) — 4 балла.
  • «Мой дом» (строит 6,1 тыс. кв. метров жилья) — 4 балла.

У других застройщиков Алтайского края сроки сдачи объектов в эксплуатацию нарушались. Так, «Жилищная инициатива» сегодня возглавляет рейтинг застройщиков региона по объему строящегося жилья. Компания Юрия Гатилова строит 6 жилых комплексов общей площадью 177,9 тыс. кв. метров. Рейтинг «ЖИ» испортили перенесения сроков (от двух недель до 7 месяцев), которые фиксировались с 2016 года.

Ввод жилья в Алтайском крае (официальная статистика Росстата).
Ввод жилья в Алтайском крае (официальная статистика Росстата).
erzrf.ru

Тем временем, объем ввода жилья застройщиками за 6 месяцев 2020 года снизился на 14,7% по сравнению с 2019-м, на 39,8% по сравнению с 2018-м.

По показателю «ввод многоквартирных домов» за январь-июнь 2020 года Алтайский край занимает 21-е место в Российской Федерации из 85 регионов.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Как отмечается на федеральном ресурсе, все рейтинги собраны и просчитаны автоматически специальными программами. Но это всего лишь сухой язык цифр. Оценивать каждого застройщика более справедливо и по другим критериям: качество жилья, его расположение, опыт застройки и т.д.

Справка

Всего в России работает 2508 девелоперов. Из них только 285 полностью соблюдают сроки ввода жилья в эксплуатацию.

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