Казна Алтайского края пополнилась бизнес-центром из уголовного дела экс-мэра Барнаула

Бизнес-центр обязали снести
Здание на ул. Пролетарской, 89 площадью 1,5 тыс. квадратных метров (наискосок от управления ФНС), изначально задуманное как бизнес-центр, стоит заколоченным не первый год.
Построили его в 2014 году, но в 2015-м следствие решило, что участок под зданием тогдашний мэр Игорь Савинцева выделил незаконно. И все внутренние работы остановились.
В 2018 году арбитраж решил, что собственник не состоявшегося бизнес-центра — фирма «Технология» — обязан его снести.
Здание приходило в упадок
Фирма, однако, исполнять решение не торопилась. Тем временем здание без присмотра приходило в упадок.
В начале 2020 года корреспонденты altapress.ru в нем побывали и увидели пустые банки из-под пива, осколки стекол, следы костра и обожженные пластиковые бутылки.
Впрочем, еще в 2019 году городские и краевые власти нашли решение, которое позволило бы сохранить этот практически новый объект, на строительство которого были затрачены немалые деньги (пусть даже частные) — и вдохнуть в него новую жизнь.
Депутаты Барнаульской гордумы передали участок краю. А краевое управление по имуществу в январе 2020 года обратилось в арбитраж, где потребовало признать на него право собственности Алтайского края.
С того времени и шли судебные разбирательства.
Удовлетворены оба иска
Затянул решение встречный иск фирмы «Технология». Ее представитель потребовал взыскать с управления имущественных отношений 32 млн рублей — этой суммой в фирме оценили затраты на строительство.
В ходе разбирательства обе стороны ходатайствовали об экспертизе, ее сроки не раз продлевались.
Расходы на постройку эксперты оценили в 22,3 млн рублей, после чего фирма «Технология» уточнила иск и потребовала выплатить ей именно эту сумму (а не 32 млн, как планировала изначально).
И вот в первых числах марта суд вынес определение: удовлетворить и первоначальный иск, и встречный. Таким образом право собственности Алтайского края на здание признано. А край должен будет компенсировать фирме затраты на строительство.
Решение еще не вступило в силу.
Будущее пока неизвестно
Как намерено использоваться здание краевое ведомство, пока неясно. Ранее портал «Политсибру» сообщал без ссылки на источники, что в нем, возможно, будет размещено несколько краевых ведомств. От него до здания правительства — 10−15 минут ходьбы.
А «Алтайский портал недвижимости» рассказывал о проектах застройки соседних участков.
Так, на пустующем участке ее арендатор (фирма «Технология») на ул. Пролетарской, 87 планировал построить двухэтажную гостиницу с панорамным остеклением. Но градосовет отправил концепцию на доработку. Сейчас этот участок уже огорожен.
В целом же интерес застройщиков к этой территории достаточно высокий.
Так, в феврале градосовет Барнаула рассмотрел проект жилого дома, разработанный мастерской «Классика» для компании «СОК» на ул. Пролетарская, 80 — это в двух шагах от бизнес-центра из уголовного дела экс-мэра.
Правда, градсовету проект не понравился и он предложил его доработать и представить на повторное рассмотрение.