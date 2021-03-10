Казна Алтайского края пополнилась бизнес-центром из уголовного дела экс-мэра Барнаула

Завершились судебные разбирательства между краевым управлением по имуществу и фирмой «Технология», которой принадлежит здание бизнес-центра в Барнауле, засветившееся в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева. Ранее суд требовал сноса объекта. Но затем появилась возможность вдохнуть в него новую жизнь. И вот теперь препятствия для этого устранены.

Бизнес-центр обязали снести

Здание на ул. Пролетарской, 89 площадью 1,5 тыс. квадратных метров (наискосок от управления ФНС), изначально задуманное как бизнес-центр, стоит заколоченным не первый год.

Построили его в 2014 году, но в 2015-м следствие решило, что участок под зданием тогдашний мэр Игорь Савинцева выделил незаконно. И все внутренние работы остановились.

В 2018 году арбитраж решил, что собственник не состоявшегося бизнес-центра — фирма «Технология» — обязан его снести.

Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru

Здание приходило в упадок

Фирма, однако, исполнять решение не торопилась. Тем временем здание без присмотра приходило в упадок.

В начале 2020 года корреспонденты altapress.ru в нем побывали и увидели пустые банки из-под пива, осколки стекол, следы костра и обожженные пластиковые бутылки.

Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Впрочем, еще в 2019 году городские и краевые власти нашли решение, которое позволило бы сохранить этот практически новый объект, на строительство которого были затрачены немалые деньги (пусть даже частные) — и вдохнуть в него новую жизнь.

Депутаты Барнаульской гордумы передали участок краю. А краевое управление по имуществу в январе 2020 года обратилось в арбитраж, где потребовало признать на него право собственности Алтайского края.

С того времени и шли судебные разбирательства.

Март 2021 года. Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru Начало 2020 года. Здание на ул. Пролетарской , 89. Анна Зайкова.

Удовлетворены оба иска

Затянул решение встречный иск фирмы «Технология». Ее представитель потребовал взыскать с управления имущественных отношений 32 млн рублей — этой суммой в фирме оценили затраты на строительство.

В ходе разбирательства обе стороны ходатайствовали об экспертизе, ее сроки не раз продлевались.

Расходы на постройку эксперты оценили в 22,3 млн рублей, после чего фирма «Технология» уточнила иск и потребовала выплатить ей именно эту сумму (а не 32 млн, как планировала изначально).

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

И вот в первых числах марта суд вынес определение: удовлетворить и первоначальный иск, и встречный. Таким образом право собственности Алтайского края на здание признано. А край должен будет компенсировать фирме затраты на строительство.

Решение еще не вступило в силу.

Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской , 89. Altapress.ru

Будущее пока неизвестно

Как намерено использоваться здание краевое ведомство, пока неясно. Ранее портал «Политсибру» сообщал без ссылки на источники, что в нем, возможно, будет размещено несколько краевых ведомств. От него до здания правительства — 10−15 минут ходьбы.

А «Алтайский портал недвижимости» рассказывал о проектах застройки соседних участков.

Так, на пустующем участке ее арендатор (фирма «Технология») на ул. Пролетарской, 87 планировал построить двухэтажную гостиницу с панорамным остеклением. Но градосовет отправил концепцию на доработку. Сейчас этот участок уже огорожен.

Проект жилого дома на ул. Пролетарской , 80. Визуализация , градосовет.

В целом же интерес застройщиков к этой территории достаточно высокий.

Так, в феврале градосовет Барнаула рассмотрел проект жилого дома, разработанный мастерской «Классика» для компании «СОК» на ул. Пролетарская, 80 — это в двух шагах от бизнес-центра из уголовного дела экс-мэра.

Правда, градсовету проект не понравился и он предложил его доработать и представить на повторное рассмотрение.