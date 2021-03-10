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Недвижимость

Казна Алтайского края пополнилась бизнес-центром из уголовного дела экс-мэра Барнаула

Завершились судебные разбирательства между краевым управлением по имуществу и фирмой «Технология», которой принадлежит здание бизнес-центра в Барнауле, засветившееся в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева. Ранее суд требовал сноса объекта. Но затем появилась возможность вдохнуть в него новую жизнь. И вот теперь препятствия для этого устранены.

Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Altapress.ru

Бизнес-центр обязали снести

Здание на ул. Пролетарской, 89 площадью 1,5 тыс. квадратных метров (наискосок от управления ФНС), изначально задуманное как бизнес-центр, стоит заколоченным не первый год.

Построили его в 2014 году, но в 2015-м следствие решило, что участок под зданием тогдашний мэр Игорь Савинцева выделил незаконно. И все внутренние работы остановились.

В 2018 году арбитраж решил, что собственник не состоявшегося бизнес-центра — фирма «Технология» — обязан его снести.

Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Altapress.ru
Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Altapress.ru

Здание приходило в упадок

Фирма, однако, исполнять решение не торопилась. Тем временем здание без присмотра приходило в упадок.

В начале 2020 года корреспонденты altapress.ru в нем побывали и увидели пустые банки из-под пива, осколки стекол, следы костра и обожженные пластиковые бутылки.

Здание на ул. Пролетарской, 89.
Здание на ул. Пролетарской, 89.
Анна Зайкова.

Впрочем, еще в 2019 году городские и краевые власти нашли решение, которое позволило бы сохранить этот практически новый объект, на строительство которого были затрачены немалые деньги (пусть даже частные) — и вдохнуть в него новую жизнь.

Депутаты Барнаульской гордумы передали участок краю. А краевое управление по имуществу в январе 2020 года обратилось в арбитраж, где потребовало признать на него право собственности Алтайского края.

С того времени и шли судебные разбирательства.

Март 2021 года. Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Март 2021 года. Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Altapress.ru
Начало 2020 года. Здание на ул. Пролетарской, 89.
Начало 2020 года. Здание на ул. Пролетарской, 89.
Анна Зайкова.

Удовлетворены оба иска

Затянул решение встречный иск фирмы «Технология». Ее представитель потребовал взыскать с управления имущественных отношений 32 млн рублей — этой суммой в фирме оценили затраты на строительство.

В ходе разбирательства обе стороны ходатайствовали об экспертизе, ее сроки не раз продлевались.

Расходы на постройку эксперты оценили в 22,3 млн рублей, после чего фирма «Технология» уточнила иск и потребовала выплатить ей именно эту сумму (а не 32 млн, как планировала изначально).

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

И вот в первых числах марта суд вынес определение: удовлетворить и первоначальный иск, и встречный. Таким образом право собственности Алтайского края на здание признано. А край должен будет компенсировать фирме затраты на строительство.

Решение еще не вступило в силу.

Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Здание бизнес-центра на ул. Пролетарской, 89.
Altapress.ru

Будущее пока неизвестно

Как намерено использоваться здание краевое ведомство, пока неясно. Ранее портал «Политсибру» сообщал без ссылки на источники, что в нем, возможно, будет размещено несколько краевых ведомств. От него до здания правительства — 10−15 минут ходьбы.

А «Алтайский портал недвижимости» рассказывал о проектах застройки соседних участков.

Так, на пустующем участке ее арендатор (фирма «Технология») на ул. Пролетарской, 87 планировал построить двухэтажную гостиницу с панорамным остеклением. Но градосовет отправил концепцию на доработку. Сейчас этот участок уже огорожен.

Проект жилого дома на ул. Пролетарской, 80.
Проект жилого дома на ул. Пролетарской, 80.
Визуализация, градосовет.

В целом же интерес застройщиков к этой территории достаточно высокий.

Так, в феврале градосовет Барнаула рассмотрел проект жилого дома, разработанный мастерской «Классика» для компании «СОК» на ул. Пролетарская, 80 — это в двух шагах от бизнес-центра из уголовного дела экс-мэра.

Правда, градсовету проект не понравился и он предложил его доработать и представить на повторное рассмотрение.

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