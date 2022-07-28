Классный кадр и такой же приз. Altapress.ru продолжает конкурс лучших архитектурных решений

Отправляйте снимок на электронный адрес: stolicamira2022@gmail.com . Помимо картинки нужно несколько слов о том, почему именно этот объект достоен называться лучшим в краевой столице. Мы ежемесячно выбираем самые креативные фотографии, а их авторов щедро награждаем. Напомним, что конкурс продлится до 10 ноября.

Есть небольшое условие: для участия в конкурсе принимаются фотографии новых объектов, построенных не раньше января 2021-го. Их площадь не должна быть меньше 500 кв. м. Это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость, либо здания образовательных организаций. Например, жилой комплекс «Столичный», новый корпус РАНХиГС, бизнес-центр «Крылья», ЖК «Лапландия» и многие другие.

Для чего это нужно? Каждый объект в конце года примет участие в конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Путем народного голосования мы выясним, каким горожане видят Барнаул в ближайшей перспективе, а именно какая архитектура должна его наполнять. Авторов проектов-победителей также ждут призы.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.