Двухкомнатную квартиру в ЖК Столичном продают в Барнауле за 12,9 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Комфортную квартиру в стиле загородных домов продают в Барнауле за 12,9 млн рублей.

Общая площадь квартиры 65 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 199,8 тыс. рублей.

Двушка располагается на 11 этаже с панорамным видом на город.

Для цeнителей открытыx пpocтрaнcтв гoстинaя oбъединeна с кухoннoй зoнoй.

В квартиpе сдeлан кaчественный дизaйнерcкий рeмонт. Дизайн выпoлнeн в эклектике французскoго и сoвpеменнoго стилeй.

Новым владельцам достанется почти вся мебель, встроенная кухонная бытовая техника, а также кондиционер.

Внутри есть полная звукоизоляция по потолку. Подоконники и столешница выполнены из натурального дуба.

Продавец уверяет, что соседи очень хорошие и тихие.

Рядом находится парк "Изумрудный", площадь Октября, а школа и детский сад напротив дома.

Ранее сообщалось, что двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

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