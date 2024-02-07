7 февраля
﻿
Недвижимость

Комфортную квартиру в стиле загородных домов продают в Барнауле за 12,9 млн рублей

Двухкомнатную квартиру в ЖК Столичном продают в Барнауле за 12,9 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Комфортную квартиру в стиле загородных домов продают в Барнауле за 12,9 млн рублей.
Комфортную квартиру в стиле загородных домов продают в Барнауле за 12,9 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь квартиры 65 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 199,8 тыс. рублей.

Двушка располагается на 11 этаже с панорамным видом на город.

Для цeнителей открытыx пpocтрaнcтв гoстинaя oбъединeна с кухoннoй зoнoй.

В квартиpе сдeлан кaчественный дизaйнерcкий рeмонт. Дизайн выпoлнeн в эклектике французскoго и сoвpеменнoго стилeй.

Новым владельцам достанется почти вся мебель, встроенная кухонная бытовая техника, а также кондиционер.

Внутри есть полная звукоизоляция по потолку. Подоконники и столешница выполнены из натурального дуба.

Продавец уверяет, что соседи очень хорошие и тихие.

Рядом находится парк "Изумрудный", площадь Октября, а школа и детский сад напротив дома.

Ранее сообщалось, что двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость