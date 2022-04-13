13 апреля
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Недвижимость

«Коммунальный и автомобильный коллапс». Барнаульцы дали оценку строительству на площади Сахарова

Жительница Барнаула уверена, что старые коммуникации города не выдержат масштабных строек в центре города на площади Сахарова и добавят неудобств жителям близлежащих домов.

Работы коммунальщиков в центре Барнаула
Работы коммунальщиков в центре Барнаула
Barnaul 22

В качестве доказательств женщина опубликовала фотографию с улицы Димитрова у корпуса «Д» АлтГУ, где коммунальщики разрыли яму.

«Построена только одна многоэтажка на ул. Геблера, и вот результат — не проходит и месяца без коммунальных аварий, ремонта коммуникаций, снятия асфальтового покрытия и т.д. То ли еще будет!» — цитируют горожанку в паблике «Barnaul 22».

Работы коммунальщиков в центре Барнаула
Работы коммунальщиков в центре Барнаула
Barnaul 22

Женщина уверена — «изможденная коммунальная и дорожная структура центра города» не выдержит еще три пятнадцатиэтажных дома и два корпуса АлтГУ.

«Градостроительный комитет города Барнаула принимает один за другим антинародные проекты, несмотря на возмущения горожан», — подчеркнула она.

Напомним, в конце марта сообщили о заморозке проекта ЖК до лучших времен.

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