Трехкомнатную квартиру в стиле футуризма продают за 16,5 млн рублей в Барнауле. У нее есть собственная терраса с зоной барбекю. Квартира находится на Павловском тракте, 74. Объявление размещено на «Авито».

Космическую трешку с собственной террасой и барбекю продают за 16,5 млн рублей в Барнауле

Размеры у трешки и правда космические — 165 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь ровно 100 тыс. рублей.

Квартира занимает последние 15 и 16 этажи в панельном доме 2010 года постройки. В подъезде есть пассажирский и грузовой лифты и мусоропровод.

Владелец сделал в квартире дизайнерский ремонт в стиле футуризма. Комнаты выполнены в светлых тонах, интерьер повторяет правильные геометрические формы. Есть различные типы освещения, преимущественные цвета — синий и красный.

В квартире есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня-остров со столовой, спальня и детская комната с собственными гардеробными. Также оборудованы спортзал и зона отдыха с панорамными окнами.

Есть две ванные комнаты. Одна с душей, другая — с большим джакузи напротив панорамных окон и сауной. Также есть уютная терраса с искусственным газоном. Здесь поставили мягкий уголок и барбекю.

В шаговой доступности школа № 102, а чуть дальше — школа № 88 и лицей № 112. Также рядом расположены множество продуктовых магазинов, кафе и автозаправки.

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