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Недвижимость

Космонавт присмотрел из иллюминатора участок на Алтае, где хотел бы построить дом

Герой России, космонавт-испытатель (2011 — 2017 годы) Сергей Ревин собирается построить дом в Республике Алтай. Интересно, что место он присмотрел из космоса.

Сергей Ревин.
Сергей Ревин.
roscosmos.ru

По словам Ревина, это чуть ли не самое красивое место на планете, если смотреть с корабля в полете. Небольшой участок достался ему бесплатно в рамках закона «О Героях Российской Федерации».

«Нам положено в любом месте взять, и я выбрал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в верховье Катуни. Но я там еще ничего не построил. Все собираюсь приехать, но пандемия…», — цитирует космонавта «Алтайский портал недвижимости».

Также Сергей Ревин рассказал, что много фотографировал Алтай из космоса.

«Как-то раз на восходе солнца довелось заснять гору Белуху с необычной подсветкой и белой шапкой на вершине. Очень красиво», — восхищается он.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах посылать в космос сварщиков.

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