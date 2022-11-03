Коттедж с картинки с фруктовыми садами продают за 8,5 млн рублей

Двухэтажный коттедж продают за 8,5 млн рублей в Научном городке Барнаула. Проект будущего дома хозяева создавали сами. Он находится на Пограничной улице, 34. Объявление размещено на Авито .

Коттедж 206 кв. м за 8,5 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 206 кв. м. Участок — 15,3 соток. «Жилой квадрат» стоит здесь 41 тыс. рублей.

Дом находится в живописном месте. Неподалеку протекают две небольшие речки. Здесь можно посидеть с друзьями и приготовить шашлыки.

Коттедж очень просторный. В доме есть гостиная, совмещенная с кухней. Дополнительно есть погреб, в котором поместятся все закатки и пара дубовых бочонков. А также две спальни с гардеробной и отдельный кабинет.

Владельцы позаботились о досуге. Они обустроили отдельный кинозал и спортзал с тренажерами.

На участке сделали газон. Также есть дровяная баня.

Владельцы посадили множество фруктовых деревьев. Каждый год они собирают по несколько больших контейнеров яблок.

Рядом с домом — школа, детские сады, музыкальная школа и больница. В шаговой доступности продуктовые магазины.