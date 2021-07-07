Коттедж с целебной радоновой водой продают в центре Белокурихи за 25 млн рублей

В Белокурихе продают коттедж, рядом с которым течет ручей Татарский. Он считается термальным источником с целебной радоновой водой и не замерзает зимой.

Чуть дальше за усадьбой ручей впадает в речку Белокуриху, отмечает «Алтайский портал недвижимости».

Коттедж (площадь — 275 кв. м) располагается в зоне сосредоточения отелей и турбаз, также недалеко есть магазины, поликлиника и музей. Участок граничит с лесом, в котором проходит терренкур санатория «Родник Алтая».

На территории участка в 12 соток разбит сад, есть гостевой дом, гараж на два автомобиля, вольер для собаки, баня и большая терраса.

В доме две гостиные, отдельная кухня, пять спален, гардеробная, три санузла, мансарда и два балкона с видом на лес.

Продается дом за 25 млн рублей (примерно 337 тыс. долларов).

Его можно использовать для ведения бизнеса (гостиница, база отдыха, и т. д.), сообщает продавец на «Авито».

Ранее небольшой коттеджный комплекс «Сосновый» запроектировали в селе Санниково под Барнаулом. Он будет граничить с рекой и с лесом, где много съедобных грибов.