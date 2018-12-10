Красные наступают. Наталья Ермак учит бороться с «красными линиями»

Cемья Н., проживающая в частном секторе города Барнаула уже полвека, узнала, что по их дому проходит «красная линия» из письма Управления Росреестра по Алтайскому краю. После проведения выездной проверки, в рамках земельного контроля, специалисты Росреестра выявили данные нарушения. Заканчивалось письмо грустно: «…прибыть на комиссию… уплатить штраф …». Семья Н. точно знала, что сруб в 60-ые годы ХХ века возвел их дед. Откуда здесь «красная линия» и почему она прошла по дому? С этим вопросом семья обратилась к эксперту в области земельного права, директору ООО «Земкад» Наталье Ермак.

Наталья Ермак,

директор ООО «Земкад»:

В последнее время данная проблема стала носить массовый характер, выездных проверок Росреестра становится все больше, и они касаются не только центральных улиц Барнаула. К нам обращаются за консультациями граждане из сел Лебяжье, Ягодное, Казенная заимка, дома которых оказались на «красных линиях» или за красными линиями, где улично-дорожной сети нет, так как в основном отсутствуют проекты планировки территории. Дело в том, что эти «линии» власти города наносили в 2002—2003 годах, и во многих случаях они прошли по уже имеющимся строениям и земельным участкам. Желание властей понятно, они хотели расширить улицу и проезжую часть, но получается, что сделано это за счет земли, принадлежащей на праве собственности людям. Жителям домов приходится тратить силы и средства, переносить заборы, гаражи и бани, платить штрафы или отстаивать свои права в Комиссии по землепользованию и застройке города, а в случае отказа в суде.

Мы часто сталкиваемся с подобным, однако в каждом конкретном случае процедура решения проблемы проходит по-разному. Приходится учитывать индивидуальные особенности конкретной постройки и сложившейся ситуации. Хотя наиболее эффективный способ устранения ограничений — обращение в суд.

Карты зон. Источник: ООО «Земкад»

Совет: что делать , если по дому или участку проходит «красная линия»

Если дом стоит на красной линии, необходимо узнать, согласно какому документу и когда она здесь появилась. Возможно, ее нанесли уже после окончания строительства или пересечение линии — это ошибка в документах. Для этого следует обратиться в муниципалитет.

Если красные линии были нанесены после оформления прав на объект недвижимого имущества, потребуются документы по формированию и предоставлению земельного участка, а также старые документы, подтверждающие расположение объекта относительно красных линий, которые хранятся в архивах города, края, Росреестра, БТИ.

«Доказывание» — это длительная процедура, на которую уходит около 1−1,5 месяца на запросы архивов: как стояли постройки, когда была нанесена красная линия, каким документом утверждена данная линия. И только после тщательной подготовки, в противовес госконтролю, который возбудил административное производство, нужно обращаться в Комиссию или суд.

Необходимо грамотно составить исковое заявление, четко прописав требования и верно указав ответчика по спору. С такой задачей справится только квалифицированный эксперт.

Эксперты нашей компании точно знают, что делать, если дом стоит на красной линии, и как избежать негативных последствий.

Наталья Ермак,

директор ООО «Земкад»:

В истории семьи Н. первый правоустанавливающий документ на дом был найден в Архиве Алтайского края от 1963 года, в материалах дела имелся технический паспорт от 1987 года, площадь по всем документам совпадала. Однако, нам пришлось пойти на крайние меры: лишь проведя демонтаж профнастила с фасада дома, семья Н. убедила проверяющих, что часть дома, попавшая под «красную линию» не построена вчера! Только увидев в виде строительного материала «дранку», нам удалось доказать, что это не «новодел-самострой»: часть дома были сооружены в 60-ые годы ХХ века. Таким образом, нам удалось через Комиссию по землепользованию и застройки города Барнаула отодвинуть «красную линию» от порога дома, внеся изменения в проект межевания квартала. Процедура по времени заняла более полугода. Проект межевания части квартала был оплачен семьей Н.

Наталья Ермак учит бороться с «красными линиями». Источник: ООО «Земкад»

Наталья Ермак,

член Общественного Совета при Росреестре Алтайского края , председатель комитета по земельно-имущественным отношениям Алтайского Союза предпринимателей Алтайского края:

Данную проблему мы поднимали на уровне края. У проверяющих достаточно возможностей перед проведением подобных проверок по межведомственным каналам самостоятельно запрашивать архивные документы в органах БТИ, Комитете по земельным ресурсам, Кадастровой палате, Комитете по строительству — смотреть как изначально стояли заборы, гаражи, бани, жилые дома и иные нежилые объекты. Это не приводило бы к необоснованному привлечению людей к административной ответственности и значительным затратам при доказывании ими своей правоты.

Но, Росреестр продолжает работать «однобоко», уповая на народную мудрость: «Спасание утопающих — дело рук самих утопающих», поэтому изменить ситуацию может только суд.

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