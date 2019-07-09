Крупная алтайская ИТ-компания построила здание в исторической части Барнаула

Компания «Галэкс» завершила строительство четырехэтажного офисного здания рядом с Демидовской площадью в Барнауле. Оно оборудовано современными инженерными системами, которые предприятие спроектировало самостоятельно. Интеграция таких систем — одна из ключевых специализаций «Галэкса».

Объект построен на месте старого здания, говорится на сайте компании, по адресу ул. Радищева 2д. Сначала планировали его реконструкцию, но в ходе работ фактически возвели заново.

Общая площадь офисных помещений — 4,2 тыс кв м. Первые два этажа занял склад, на третьем и четвертом разместились рабочие кабинеты сотрудников и конференц-зал на 100 человек.

Подстанция и 42 камеры

На прилегающей территории находятся газовая котельная, трансформаторная подстанция, канализационная насосная станция и парковка.

Здание оборудовано комплексной системой безопасности. Система контроля доступа регулирует и разграничивает потоки сотрудников и клиентов к различным помещениям.

42 видеокамеры следят за ситуацией внутри и на прилегающей территории.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции. Кроме этого на объекте современные системы пожаротушения, кондиционирования, телефонизации, локальная вычислительная сеть и другие.

Владимир Графеев на «Школе успеха». Анна Зайкова

«Галэкс» сообщил, что впервые выступил в роли технического заказчика — то есть организовал весь комплекс работ, включая проектирование, строительство и сдачу объекта в эксплуатацию. Кто стал инвестором, в компании не рассказали.

Часть подразделений уже работают по новому адресу. Прежний офис «Галэкса» располагается в здании офисного центра «Парус» недалеко от Речного вокзала.

Чем известна компания «Галэкс»

«Галэкс» уже несколько лет подряд входит в рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России, который составляет отраслевое издание CNews.ru. По итогам 2018 года компания заняла 77 место и за год поднялась на шесть строчек. Кроме этого «Галэкс» оказался в рейтинге самых быстрорастущих ИТ-компаний CNews.ru — на 18 месте из 20. За 2018 год его выручка выросла на 53% и составила порядка 1,7 млрд рублей.

Компания реализует крупные инфраструктурные проекты. Среди них — инженерные системы перинатального центра «Дар» в Барнауле, комплексы фото- и видеофиксации для управления автомобильных дорог Алтайского края, модернизация инженерных систем филармонии в Барнауле и другие. В последние годы «Галэкс» активно работает с заказчикам из разных регионов России.

Какие еще ИТ-компании из Барнаула построили себе офисы

В 2017 году две ИТ-компании бизнесмена Дениса Газукина «Митра» и Freematiq переехали в собственное здание на ул. Партизанской. На этом же участке предприниматель вместе с соинвесторами планирует построит технопарк.

В 2015 году разработчик веб-проектов «Сибирикс» переехал в собственный офис на ул. Балтийской — компания выступила соинвестором при строительстве здания и выкупила один этаж.