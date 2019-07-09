Крупная алтайская ИТ-компания построила здание в исторической части Барнаула

Объект построен на месте старого здания, говорится на сайте компании, по адресу ул. Радищева 2д. Сначала планировали его реконструкцию, но в ходе работ фактически возвели заново.
Общая площадь офисных помещений — 4,2 тыс кв м. Первые два этажа занял склад, на третьем и четвертом разместились рабочие кабинеты сотрудников и конференц-зал на 100 человек.
Подстанция и 42 камеры
На прилегающей территории находятся газовая котельная, трансформаторная подстанция, канализационная насосная станция и парковка.
Здание оборудовано комплексной системой безопасности. Система контроля доступа регулирует и разграничивает потоки сотрудников и клиентов к различным помещениям.
42 видеокамеры следят за ситуацией внутри и на прилегающей территории.
Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции. Кроме этого на объекте современные системы пожаротушения, кондиционирования, телефонизации, локальная вычислительная сеть и другие.
«Галэкс» сообщил, что впервые выступил в роли технического заказчика — то есть организовал весь комплекс работ, включая проектирование, строительство и сдачу объекта в эксплуатацию. Кто стал инвестором, в компании не рассказали.
Часть подразделений уже работают по новому адресу. Прежний офис «Галэкса» располагается в здании офисного центра «Парус» недалеко от Речного вокзала.
Чем известна компания «Галэкс»
«Галэкс» уже несколько лет подряд входит в рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России, который составляет отраслевое издание CNews.ru. По итогам 2018 года компания заняла 77 место и за год поднялась на шесть строчек. Кроме этого «Галэкс» оказался в рейтинге самых быстрорастущих ИТ-компаний CNews.ru — на 18 месте из 20. За 2018 год его выручка выросла на 53% и составила порядка 1,7 млрд рублей.
Компания реализует крупные инфраструктурные проекты. Среди них — инженерные системы перинатального центра «Дар» в Барнауле, комплексы фото- и видеофиксации для управления автомобильных дорог Алтайского края, модернизация инженерных систем филармонии в Барнауле и другие. В последние годы «Галэкс» активно работает с заказчикам из разных регионов России.
Какие еще ИТ-компании из Барнаула построили себе офисы
В 2017 году две ИТ-компании бизнесмена Дениса Газукина «Митра» и Freematiq переехали в собственное здание на ул. Партизанской. На этом же участке предприниматель вместе с соинвесторами планирует построит технопарк.
В 2015 году разработчик веб-проектов «Сибирикс» переехал в собственный офис на ул. Балтийской — компания выступила соинвестором при строительстве здания и выкупила один этаж.