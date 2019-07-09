Крупный застройщик Барнаула пошел в непопулярный район

Прежний застройщик, компания «Сиада», намеревалась построить двухподъездный 18-этажный дом в яркой красно-белой цветовой гамме.
«ЖИ» вместо ярких красных акцентов использует традиционные для застройщика желтые и оранжевые цвета, поэтому, вероятно, жилой комплекс и назвали «Апельсин».
Также в новом проекте предусмотрен подземная парковка на 45 мест. Дополнительно 62 машиноместа будут на территории дома.
Этажность, количество подъездов и квартир (170), а также материал строительства остались теми же. Площадь квартир в доме будет варьироваться от 37 до 85 кв.м.
Почему «ЖИ» купила участок в непопулярном районе?
Собственник крупной компании Юрий Гатилов пояснял altapress.ru, что мелкие застройщики Барнаула уходят с рынка, передавая свои проекты крупным. Такую тенденцию на рынке Барнаула спровоцировали законодательные изменения.
«Начался процесс ухода с рынка мелких застройщиков. Скоро в Барнауле останутся 4−5 компаний», — комментировал Гатилов.
Сдать «Апельсин» планируют в 1 квартале 2022 года.