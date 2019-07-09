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Недвижимость

Крупный застройщик Барнаула пошел в непопулярный район

«Жилищная инициатива» выкупила участок на ул. Гущина недалеко от Алтайской краевой клинической детской больницы и немного изменила проект предыдущего застройщика. Новый ЖК получил название «Апельсин», пишет «Недвижимость Алтай».

Будущий ЖК "Апельсин" в Барнауле.
Будущий ЖК "Апельсин" в Барнауле.
http://realtai.ru

Прежний застройщик, компания «Сиада», намеревалась построить двухподъездный 18-этажный дом в яркой красно-белой цветовой гамме.

«ЖИ» вместо ярких красных акцентов использует традиционные для застройщика желтые и оранжевые цвета, поэтому, вероятно, жилой комплекс и назвали «Апельсин».

Также в новом проекте предусмотрен подземная парковка на 45 мест. Дополнительно 62 машиноместа будут на территории дома.

Этажность, количество подъездов и квартир (170), а также материал строительства остались теми же. Площадь квартир в доме будет варьироваться от 37 до 85 кв.м.

Почему «ЖИ» купила участок в непопулярном районе?

Собственник крупной компании Юрий Гатилов пояснял altapress.ru, что мелкие застройщики Барнаула уходят с рынка, передавая свои проекты крупным. Такую тенденцию на рынке Барнаула спровоцировали законодательные изменения.

«Начался процесс ухода с рынка мелких застройщиков. Скоро в Барнауле останутся 4−5 компаний», — комментировал Гатилов.

Сдать «Апельсин» планируют в 1 квартале 2022 года.

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