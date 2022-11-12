12 ноября
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Недвижимость

35 квадратов квартиры-студии продают за 4,5 млн рублей в центре Барнаула

В Центральном районе Барнаула продается квартира-студия за 4,5 млн рублей.

Квартира-студия в Барнауле.
Квартира-студия в Барнауле.
avito.ru

Общая площадь — 35 квадратных метров. Евроремонт.

Потолки — 2,7 метра.

Дом расположен на ул.Никитина.

Ранее сообщалось, что взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России.

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