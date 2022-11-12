35 квадратов квартиры-студии продают за 4,5 млн рублей в центре Барнаула

Общая площадь — 35 квадратных метров. Евроремонт.
Потолки — 2,7 метра.
Дом расположен на ул.Никитина.
Ранее сообщалось, что взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России.
В Центральном районе Барнаула продается квартира-студия за 4,5 млн рублей.
Общая площадь — 35 квадратных метров. Евроремонт.
Потолки — 2,7 метра.
Дом расположен на ул.Никитина.
Ранее сообщалось, что взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России.
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