Живите, кто хотите. Когда и почему в России начнутся массовые распродажи недвижимости

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Чего боятся застройщики?

Причина «срочной» распродажи — банкроство девелоперов. В первом полугодии продажи у агентств недвижимости упали на 80−85% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом силнее пострадал вторичный рынок. Некоторые стройки также заморозили.

Поэтому в России стремятся как можно скорее продать новые квартиры. Планируется, что так получится минимизировать убытки.