Живите, кто хотите. Когда и почему в России начнутся массовые распродажи недвижимости

Застройщики начнут массово продавать квартиры в октябре-ноябре этого года.
«Сначала это будут „точечные предложения“, потом они приобретут массовый характер, когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком», — объясняет Аверс.
Причина «срочной» распродажи — банкроство девелоперов. В первом полугодии продажи у агентств недвижимости упали на 80−85% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом силнее пострадал вторичный рынок. Некоторые стройки также заморозили.
Поэтому в России стремятся как можно скорее продать новые квартиры. Планируется, что так получится минимизировать убытки.
Ксения Аверс оценила нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости.
«Декларируется куча льготных программ, но по факту перед сделками банки начинают, к примеру, завышать размер первоначального взноса до 35%, и сделки срываются. Банки боятся кредитовать, потому что понимают, что у застройщиков нет поступлений и строить им будет не на что», — сказала эксперт.
Сейчас средняя стоимость одного кв. м на барнаульском рынке недвижимости — примерно 90 тыс. рублей.
Цены на квартиры начинаются от 1, 75 млн рублей и заканчивается 10 млн рублей.
В краевой столице можно приобрести квартиру в ЖК «Колумб» на Павловском тракте. Цены на «однушки» там начинается от 2,5 млн рублей, а на «двушки» —от 3,1 млн рублей. Дом достроят к 2025 году.
Есть вариант в центре города на ул. Пролетарская в ЖК «Сити». Здесь однокомнатные квартиры стоят от 3,8 млн рублей, а двухкомнатные — от 4,4 млн рублей. Дом сдатут раньше, в 2024 году.
Кстати, в одном из самых высоких ЖК Барнаула «Рубин» продается светлая квартира в стиле Hi-Tech c прозрачной стеной. По словам продавца, в ней качественная шумоизоляция, новый ремонт и панорамное окно во всю стену.