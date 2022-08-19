19 августа
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Недвижимость

Живите, кто хотите. Когда и почему в России начнутся массовые распродажи недвижимости

Осенью в стране начнут массово продавать квартиры в новостройках, заявила news.ru эксперт по недвижимости Ксения Аверс. Рассказываем, почему застройщики спешат продать квартиры, и какие предложения есть в Барнауле.

Новостройка.
Новостройка.
Pixabay.com
1
Когда начнутся распродажи недвижимости?

Застройщики начнут массово продавать квартиры в октябре-ноябре этого года.

«Сначала это будут „точечные предложения“, потом они приобретут массовый характер, когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком», — объясняет Аверс.

2
Чего боятся застройщики?

Причина «срочной» распродажи — банкроство девелоперов. В первом полугодии продажи у агентств недвижимости упали на 80−85% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом силнее пострадал вторичный рынок. Некоторые стройки также заморозили.

Поэтому в России стремятся как можно скорее продать новые квартиры. Планируется, что так получится минимизировать убытки.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru
3
Что говорит Ксения Аверс?

Ксения Аверс оценила нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости.

«Декларируется куча льготных программ, но по факту перед сделками банки начинают, к примеру, завышать размер первоначального взноса до 35%, и сделки срываются. Банки боятся кредитовать, потому что понимают, что у застройщиков нет поступлений и строить им будет не на что», — сказала эксперт.

4
Сколько стоят квартиры в Барнауле?

Сейчас средняя стоимость одного кв. м на барнаульском рынке недвижимости — примерно 90 тыс. рублей.

Цены на квартиры начинаются от 1, 75 млн рублей и заканчивается 10 млн рублей.

Новостройки в центре Барнаула.
Новостройки в центре Барнаула.
Анна Зайкова.
5
Какие есть предложения в столице Алтайского края?

В краевой столице можно приобрести квартиру в ЖК «Колумб» на Павловском тракте. Цены на «однушки» там начинается от 2,5 млн рублей, а на «двушки» —от 3,1 млн рублей. Дом достроят к 2025 году.

Есть вариант в центре города на ул. Пролетарская в ЖК «Сити». Здесь однокомнатные квартиры стоят от 3,8 млн рублей, а двухкомнатные — от 4,4 млн рублей. Дом сдатут раньше, в 2024 году.

Кстати, в одном из самых высоких ЖК Барнаула «Рубин» продается светлая квартира в стиле Hi-Tech c прозрачной стеной. По словам продавца, в ней качественная шумоизоляция, новый ремонт и панорамное окно во всю стену.

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