Когда лучше «раскошелиться» на недвижимость, и следует ли отложить ее покупку, рассказал экс-советник министра экономики Евгений Надоршин.

Недвижимость стоит покупать сейчас?

Нет, недвижимость не стоит покупать сейчас, заявил Надоршин в подкасте news.ru.

В настоящий момент, жилье переоценено, утверждает экономист.

«Рынок недвижимость „перегрет“. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте», — предостерег он.

А что может повысить спрос на недвижимость?

По словам Надоршина, чтобы в 2022 году обеспечить на квартиры такой же спрос, как в 2021-м, ипотечная ставка должна составлять 3−5%. При этом ситуацию усложняет увеличившийся риск недостроя.

Строительство. Недвижимость. СС0

На что еще Надоршин рекомендует не тратить деньги?

Экс-советник не советует тратить деньги на автомобили: они стоят дороже из-за завышенного курса доллара.

«В ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет», — отметил Евгений Надоршин.

Квартиры в новостройках Барнаула — одни из самых дорогих?

Да. Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками. За первое полугодие 2022-го их стоимость в краевой столице подскочила на 26,8%.

Недвижимость. Жилье. altapress.ru

Еще несколько городов

Десятка остальные города с самым динамичным повышением цен на новостройки:

Челябинск ( +35,8%)

+35,8%) Киров ( +31,8%)

+31,8%) Тверь ( +31,6%)

+31,6%) Владикавказ ( +31,1%)

+31,1%) Рязань ( +31,1%)

+31,1%) Чита ( +30,6%)

+30,6%) Волжский ( +27,7%)

+27,7%) Саратов ( +27%)

+27%) Тольятти ( +26,7%).

В среднем чуть более 14 лет придется копить семье из Алтайского края на жилье, стало известно ранее.