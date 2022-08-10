Недвижимость стоит покупать сейчас?
Нет, недвижимость не стоит покупать сейчас, заявил Надоршин в подкасте news.ru.
В настоящий момент, жилье переоценено, утверждает экономист.
«Рынок недвижимость „перегрет“. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте», — предостерег он.
А что может повысить спрос на недвижимость?
По словам Надоршина, чтобы в 2022 году обеспечить на квартиры такой же спрос, как в 2021-м, ипотечная ставка должна составлять 3−5%. При этом ситуацию усложняет увеличившийся риск недостроя.
На что еще Надоршин рекомендует не тратить деньги?
Экс-советник не советует тратить деньги на автомобили: они стоят дороже из-за завышенного курса доллара.
«В ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет», — отметил Евгений Надоршин.
Квартиры в новостройках Барнаула — одни из самых дорогих?
Да. Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками. За первое полугодие 2022-го их стоимость в краевой столице подскочила на 26,8%.
Еще несколько городов
Десятка остальные города с самым динамичным повышением цен на новостройки:
- Челябинск (+35,8%)
- Киров (+31,8%)
- Тверь (+31,6%)
- Владикавказ (+31,1%)
- Рязань (+31,1%)
- Чита (+30,6%)
- Волжский (+27,7%)
- Саратов (+27%)
- Тольятти (+26,7%).
В среднем чуть более 14 лет придется копить семье из Алтайского края на жилье, стало известно ранее.