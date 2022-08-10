10 августа
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Недвижимость

Когда россиянам лучше приобретать недвижимость, и надо ли откладывать ее покупку — объяснение эксперта

Когда лучше «раскошелиться» на недвижимость, и следует ли отложить ее покупку, рассказал экс-советник министра экономики Евгений Надоршин.

Инвестиции в недвижимость.
Инвестиции в недвижимость.
pixabay.com.

Недвижимость стоит покупать сейчас?

Нет, недвижимость не стоит покупать сейчас, заявил Надоршин в подкасте news.ru.

В настоящий момент, жилье переоценено, утверждает экономист.

«Рынок недвижимость „перегрет“. И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% — это дешево, забудьте», — предостерег он.

А что может повысить спрос на недвижимость?

По словам Надоршина, чтобы в 2022 году обеспечить на квартиры такой же спрос, как в 2021-м, ипотечная ставка должна составлять 3−5%. При этом ситуацию усложняет увеличившийся риск недостроя.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

На что еще Надоршин рекомендует не тратить деньги?

Экс-советник не советует тратить деньги на автомобили: они стоят дороже из-за завышенного курса доллара.

«В ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет», — отметил Евгений Надоршин.

Квартиры в новостройках Барнаула — одни из самых дорогих?

Да. Барнаул вошел в ТОП-10 городов с самыми дорогими новостройками. За первое полугодие 2022-го их стоимость в краевой столице подскочила на 26,8%.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

Еще несколько городов

Десятка остальные города с самым динамичным повышением цен на новостройки:

  • Челябинск (+35,8%)
  • Киров (+31,8%)
  • Тверь (+31,6%)
  • Владикавказ (+31,1%)
  • Рязань (+31,1%)
  • Чита (+30,6%)
  • Волжский (+27,7%)
  • Саратов (+27%)
  • Тольятти (+26,7%).

В среднем чуть более 14 лет придется копить семье из Алтайского края на жилье, стало известно ранее.

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