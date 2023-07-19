Квартиру для БДСМ-утех с клеткой и большим крестом сдают в столице Урала. Как она выглядит

БДСМ-студию сдают по цене номера в дорогом отеле в Екатеринбурге. Владелец оборудовал большую кровать с клеткой, крест в полный рост с наручниками и большой набор плеток.

Квартира в стиле "50 оттенков серого" находится в районе Академический на улице Краснолесья. Арендовать ее можно на сутки. В будние дни - за 6 тыс., а в выходные - за 6,5 тыс. рублей.

Владелец гарантирует анонимность и бесконтактное заселение и выезд. Он уверяет, что перед каждым заселением проводится тщательная санитарная обработка с применением профильной химии.

Для любителей экспериментов предлагается спальня со всеми основными БДСМ-атрибутами. В центре находится кованная кровать с фиксацией рук и ног, под ней расположена железная клетка. На стене установили крест в полный рост с наручниками и огромное зеркало. А также разместили другие секс-игрушки.

Помимо "игровой", как ее называет владелец, есть еще кухня и ванная. Вполне обычные, без элементов садо-мазо.