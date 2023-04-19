В Москве продают до ужаса маленькую квартиру площадью всего 8,3 кв. м и просят за нее 6,1 млн рублей.

Квартира-гроб находится недалеко от центра столицы, рядом с корпусом РУДН.

Автор объявления пишет, что за счет антресоли, площадь квартиры увеличивается аж на 5 кв. м — до 13,8. А если к ним прибавить еще и террасу, которую назвали «отдельным преимуществом», то выйдут и все 22,8 кв.м.

В крошечной «студии» пластиковые окна, полностью новые коммуникации: электрические сети, водопровод, канализация, отопление, пожарная сигнализация.

Новая сантехника: унитаз, раковина, душевой поддон, дизайнерские смесители, выводы для подключения стиральной машины.

«Мебель и техника соответствует фото, остается новому собственнику», — написано в объявлении.

Стоит отметить, что на первом этаже дома находится ресепшн со столиками и автоматами с едой. На случай, если на кухне не поместится пятилитровая кастрюля борща.

К слову, в Барнауле за 6,6 млн рублей продавали трехкомнатную квартиру.

Ранее мы рассказывали о самой маленькой квартире в Москве, в которой даже нет окон.