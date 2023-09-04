Двухкомнатную квартиру с очень уютной кухней продают за 7,5 млн рублей в Барнауле. Она располагается по адресу Павловский тракт, 172.

Квартиру как из Pinterest продают в Барнауле за 7,5 млн рублей.

Площадь двушки составляет 60 кв. м. Один "жилой квадрат" обойдется в 125 тыс. рублей.

Квартира находится в ЖК "Лапландия".

Высота потолков тут впечатляет - 2.7 м, а также в квартире увеличенные оконные проемы. Вся кухня оборудована хорошим гарнитуром, стоит милый обеденный стол. В ванной комнате сделаны теплые полы, так что зимой можно не мерзнуть после душа.

Главное, у квартиры очень удобное расположение, вид на две стороны. Одна из них каждый вечер показывает красивые закаты, уверяет владелец.

Дом комфорт-класса, есть подземный паркинг, колясочная, площадка для выгула собак и три лифта. За территорией хорошо следят, газоны постоянно ухожены, развита инфраструктура.

Ранее сообщалось, что яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле.