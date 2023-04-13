Просторную квартиру в ЖК «Аквамарин», из которого открывается волшебный вид на Обь, продают за 9,1 млн рублей в Барнауле. Она находится на Приречной улице, 1. Объявление размещено на «Авито».

Квартиру с эксклюзивным видом на Обь в ЖК «Аквамарин» продают за 9 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры составляет 58 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 157 тыс. рублей.

Квартира находится на 9 этаже из 24 в новом доме из ЖК «Аквамарин». Из окон открывается великолепный вид на Обь и Новый мост. Особенно удивительно наблюдать за рекой весной во время ледохода.

В квартире сделали свободную планировку. Здесь есть спальня, гостиная, совмещенная с кухней, ванная комната с санузлом и гардеробная. А также большая круглая лоджия.

Комнаты выполнены в светлых тонах. За счет этого помещения очень светлые. Владелец отмечает свежий воздух и отсутствие городского шума в этом районе города.

Хозяева оставляют в квартире всю мебель и технику.

В самом доме находится поземная парковка и детский сад. В шаговой доступности главные достопримечательности Барнаула: Нагорный парк, набережная и барнаульский Арбат на улице Мало-Тобольской с ресторанами и кафе.