13 апреля
﻿
Недвижимость

Квартиру с эксклюзивным видом на Обь в ЖК «Аквамарин» продают за 9 млн рублей в Барнауле

Просторную квартиру в ЖК «Аквамарин», из которого открывается волшебный вид на Обь, продают за 9,1 млн рублей в Барнауле. Она находится на Приречной улице, 1. Объявление размещено на «Авито».

Квартиру с эксклюзивным видом на Обь в ЖК «Аквамарин» продают за 9 млн рублей в Барнауле
Квартиру с эксклюзивным видом на Обь в ЖК «Аквамарин» продают за 9 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квартиры составляет 58 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 157 тыс. рублей.

Квартира находится на 9 этаже из 24 в новом доме из ЖК «Аквамарин». Из окон открывается великолепный вид на Обь и Новый мост. Особенно удивительно наблюдать за рекой весной во время ледохода.

В квартире сделали свободную планировку. Здесь есть спальня, гостиная, совмещенная с кухней, ванная комната с санузлом и гардеробная. А также большая круглая лоджия.

Комнаты выполнены в светлых тонах. За счет этого помещения очень светлые. Владелец отмечает свежий воздух и отсутствие городского шума в этом районе города.

Хозяева оставляют в квартире всю мебель и технику.

В самом доме находится поземная парковка и детский сад. В шаговой доступности главные достопримечательности Барнаула: Нагорный парк, набережная и барнаульский Арбат на улице Мало-Тобольской с ресторанами и кафе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость