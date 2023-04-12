12 апреля
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Недвижимость

Трешка с моторчиком. Квартиру для настоящего авиатора продают за 15 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в стиле Aviator Loft продают за 15 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице 65 лет Победы, 1. Объявление размещено на «Авито».

Квартиру для настоящего авиатора продают за 15 млн рублей в Барнауле
Квартиру для настоящего авиатора продают за 15 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квартиры почти как у самолета — 104 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 144 тыс. рублей.

Квартира находится на 13 этаже из 17 в кирпичном доме 2019 года постройки. Отсюда открывается красивый вид на панораму города.

В квартире сделали современный ремонт из качественных материалов. Коридор и стены выложили мраморной плиткой. Кухню тоже отделали мрамором. Пол выложили экологичным ламинатом из беленого дуба.

В уборной и душевой сделали теплый пол. Дополнительно улучшили шумоизоляцию во всех комнатах.

Комнаты оформили в светлых тонах. Отдельного внимания заслуживает рабочий кабинет, выполненный в стиле Aviator Loft. Мебель сделана из из алюминиевого графита. Рабочий стол повторяет очертания крыла самолета. В качестве украшения повесили пропеллер из дерева.

Рядом с домом расположены кафе, рестораны, салоны красоты и барбершопы, а также медицинские учреждения.

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