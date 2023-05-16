Квартиру с хозяином-призраком приобрела россиянка

Домовой может в любой момент появиться в новой квартире. Более того, начнет там хозяйничать.

Такая история случилась с покупательницей недвижимости, приобретенной с торгов у россиян - они не смогли вовремя рассчитаться по кредиту, указывает aif.ru.

Но жилплощадь оказалась с довеском. В квартире был прописан гражданин, который в приватизации своей доли не участвовал. Право проживать в этой квартире у гражданина осталось, что подтверждено решением суда Владивостока.

Получается, что в купленной через «вторые руки» квартире имеет право проживать совершенно посторонний для них человек. Ну, помимо основных владельцев.

Причем одной лишь выписки из Росреестра о том, что обременений нет и квартира чиста, – недостаточно.

Претензия

Возникает ряд вопросов к банку. Финансовые учреждения очень серьезно проверяет все выставляемые на продажу объекты недвижимости и не знать факта прописки без приватизации не могут. Эксперты считают - в истории с "привидением" имеются признаки грубейшей ошибки или даже умысла.

И сейчас у пострадавшей стороны есть все основания для того, чтобы расторгнуть сделку с банком и применить реституции — в полной мере возместить ущерб от расторгаемой сделки.

Барнаульские привидения

Между тем по Барнаулу бродят настоящие призраки. Если верить легендам, в Барнауле обитают как минимум три призрака Невесты.

А более 150 лет назад молодая жена алтайского начальника-генерала протанцевала весь вечер на балу с любовником. Муж прямо с бала увел ее в подвал и замуровал в стенах собственного дома на пр. Ленина (теперь там администрация Барнаула).