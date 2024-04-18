18 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Квартиру с очень высокими потолками продают в Барнауле за 19 млн рублей

Шикарный пентхаус продают в Барнауле за 19 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Северо-Западная, 15.

Квартиру с очень высокими потолками продают в Барнауле за 19 млн рублей.
Квартиру с очень высокими потолками продают в Барнауле за 19 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 98 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 193 тыс. рублей.

Трешка располагается на последнем, 16 этаже. Оттуда открывается захватывающая дух панорама города.

Трешка расположена на территории ЖК "Мотор". А высота потолков достигает 4,5 м.

Отмечается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, стоит современная мебель, имеется гардеробная, лоджия.

Вся квартира сделана в светлых тонах, что на данный момент является несомненным трендом.

Ранее сообщалось, что коттедж с двумя гаражами продают в пригороде Барнаула по привлекательной цене.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость