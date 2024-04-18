Шикарный пентхаус продают в Барнауле за 19 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Северо-Западная, 15.

Квартиру с очень высокими потолками продают в Барнауле за 19 млн рублей.

Общая площадь квартиры 98 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 193 тыс. рублей.

Трешка располагается на последнем, 16 этаже. Оттуда открывается захватывающая дух панорама города.

Трешка расположена на территории ЖК "Мотор". А высота потолков достигает 4,5 м.

Отмечается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт, стоит современная мебель, имеется гардеробная, лоджия.

Вся квартира сделана в светлых тонах, что на данный момент является несомненным трендом.

Ранее сообщалось, что коттедж с двумя гаражами продают в пригороде Барнаула по привлекательной цене.

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