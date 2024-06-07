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Недвижимость

Квартиру с живописным дизайном продают в пригороде Барнаула за 5,5 млн рублей

Продается уютная и просторная квартиира в живописном месте в селе Бобровка за 5,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Квартиру с живописным дизайном продают в пригороде Барнаула за 5,5 млн рублей.
Квартиру с живописным дизайном продают в пригороде Барнаула за 5,5 млн рублей.
"Авито"

Продается квартира площадью 72 кв. м. в жилом доме с отдельным входом на земельном участке 10 соток. Дом расположен в тихом и спокойном месте, где вы сможете наслаждаться свежим воздухом и природой. При этом село имеет развитую инфраструктуру: магазины, общественный транспорт, детский сад и школа.

Дом построен из бруса и отделан сайдингом, что придает ему современный и стильный вид. В квартире сделан капитальный ремонт, поэтому она не требует дополнительных вложений.

Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: четыре комнаты, отдельная кухня, санузел и погреб. Мебель ручной работы остается новому хозяину.

Отопление в доме представлено двумя видами: газовым и электрическим котлом. Это обеспечивает надежное теплоснабжение в любое время года. Водоснабжение осуществляется из собственной скважины с чистой питьевой водой. Также в доме есть свет и местная канализация.

Сам дом находится в идеальном состоянии и готов к заселению новых хозяев. На территории есть места для отдыха и ухоженный участок, который станет прекрасным местом для проведения времени на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что загородный дом, окруженный лесом, продают за 22,5 млн рублей.

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