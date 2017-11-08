"Лента" купит четыре магазина "Холидей" в Барнауле

"Лента" подписала соглашение о покупке у Holiday Group 22 супермаркетов в Сибири. В их числе магазины, работающие под брендами "Холидей Классик", "Кора" и "Холди". Больше всего точек покупают в Новосибирске (11 шт.), еще 7 в Кемерово и 4 — в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. метров, общая торговая площадь приобретаемых магазинов — около 18 тыс. кв метров. Издание уточняет, что по размеру и планировке помещения соответствуют формату супермаркет "Ленты".

По данным справочника 2ГИС, в Барнауле работают 7 супермаркетов под вывеской "Холидей Классик". В том числе один в районе Старого базара (ТЦ "Воскресенье"), около рынка Докучаево (в ТЦ "БУМ" и на ул. Шукшина), на перекрестке улиц Шумакова и Балтийская, а также на пр. Комсомольском и Павловском тракте. Часть магазинов соседствуют с действующими гипермаркетами "Лента".

"РИА-Новости" не уточняют, идет ли речь о покупке только брендов или же "Лента" планирует приобрести помещения магазинов в собственность. Второй вариант не исключен, так как "Холидей" владеет рядом объектов недвижимости в краевой столице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые бренды "Холидея" планирует выкупить краснодарская компания "Тандер", представляющая магазины "Магнит". Об этом писал "Континент Сибирь" писал со ссылкой на свои источники, которые являются поставщиками продуктов в магазины сети. Речь шла о "Сибириаде", "Планете Холидей", "Кора", "Турне", "Палате". Формат дискаунтера компания планировала развивать самостоятельно.

На данный момент в Барнауле работают три магазина "Ленты". Из них два в формате гипермаркета в районе новостроек и еще один супермаркет в ТРЦ "Пионер". Ранее СМИ сообщали, что "Лента" сделала ставку на развитие именно супермаркетов. От "гиперов" они отличаются меньшей площадью, меньшей номенклатурой товара, а также размещаются ближе к жилым массивам.

Факт

Общественность Барнаула обсуждает перспективу строительства для "Ленты" здания рядом с Барнаульским сереброплавильным заводом. Этот магазин должен "работать" на покупателей из Барнаула и Новоалтайска. Однако пока проект остается под вопросом: соседства крупного магазина с исторической территорией не одобряют.