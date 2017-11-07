В спальном районе Барнаула начали строить торговый центр

На площадке Балтийской, 34 уже смонтировали несколько подъемных кранов. По условиям аренды, застройщик может занимать территорию 5,5 лет до 2021 года. За это время он должен возвести здесь торговый центр.

На градостроительном совете, который проходил весной этого года, архитекторы "Алтайгражданпроекта" показали проект двухэтажного здания торгового центра площадью 20 тысяч квадратных метров, размещенного на одной половине участка. Вторую половину планировалось отдать под парковки на 400 машиномест. Известно, что часть первого этажа застройщик готовит для сельхозрынка. Также здесь планируют продуктовый и другие магазины. В ПСК "Строительная перспектива" altapress.ru подтвердили, что будут возводить здание по данному проекту.

Справка

Ранее участок на пересечении улиц Шумакова и Балтийская арендовала московская компания, которая построила в Барнауле ТРЦ "Весна". Планировалось, что аналогичный проект возведут и в Индустриальном районе, но стройку инвестор так и не начал, поэтому арендованный участок вернулся в краевую собственность. Летом 2016 года 2,5 га разыграли вновь. В итоге земля досталась Андрею Комякову за 23 млн рублей арендной платы в год.