Сергей Дугин запретил строить торговый центр на территории сереброплавильного завода

26 октября в городской администрации встретились первые лица, которые курируют восстановление памятника архитектуры и его дальнейшее развитие. К городским чиновникам пришел главный архитектор края Виктор Четошников. Также на беседу пригласили Нодара Шонию, руководителя компании "Селф", одного из собственников исторического завода.

Официальный сайт города сообщает, что на "встрече активно обсуждалось, какой будет реконструкция территории сереброплавильного завода, хотя говорить об этом, тем более рисовать рендеры до определения границы охранной зоны преждевременно".

Чиновники рекомендовали Нодару Шонии информировать общественность о том, какие объекты туристической инфраструктуры предполагается расположить на территории сереброплавильного завода.

Здесь же прозвучало заявление о том, что "никаких торговых центров с магазинами крупных торговых сетей на территории охранной зоны памятника не будет".

Уточним, что в проекте зон охраны памятников, который находится на подписании в Минкультуре РФ, эта зона уже обозначена и составляет 20 метров от стен памятников, говорил ранее Вадим Бородаев, ведущий специалист лаборатории исторического краеведения АлтГПУ. Участок же, который запланирован для торгового центра вдоль улицы Мамонтова, предлагают отнести в зону "регулирования застройки и хозяйственной деятельности".

По данным altapress.ru проект зон охраны памятников будет находиться на рассмотрении в Минкульте минимум до конца года.

Справка

2 ноября в Барнауле должны были пройти публичные слушания по изменению проекта межевания территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода, а также прилегающих участков. В СМИ и Сети поднялась волна негатива относительно планов собственников сформировать участок под торговый центр. Публичные слушания отменили, а главный архитектор края Виктор Четошников заявил, что они были назначены преждевременно так как Минкульт еще не подписал проект охранных зон памятников.