Собственник сереброплавильного завода отменил общественные слушания

2 ноября собственник должен был представить общественности проект по внесению изменений в планировку территории завода. Но 20 октября ООО "Матч" подало заявку на отмену публичных слушаний.

Собственники исторического объекта собираются построить рядом с ним большой торговый комплекс, для чего и хотят внести изменения в проект межевания территории.