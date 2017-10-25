Собственник сереброплавильного завода отменил общественные слушания

Собственник Барнаульского сереброплавильного завода, ООО "Матч" отменил общественные слушания. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на официальный сайт города.
2 ноября собственник должен был представить общественности проект по внесению изменений в планировку территории завода. Но 20 октября ООО "Матч" подало заявку на отмену публичных слушаний.
Собственники исторического объекта собираются построить рядом с ним большой торговый комплекс, для чего и хотят внести изменения в проект межевания территории.
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