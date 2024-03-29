Львов и саванну за бешеные деньги можно найти в Барнауле.

Общая площадь трешки 81 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 345 тыс. рублей.
Полноценная трехкомнатная квартира располагается на 14 этаже в 14-ти этажном доме.
Внутри установлены панорамные пластиковые стеклопакеты, дающие много солнечного света.
Отмечается, что высота потолков — четыре метра.
Просторная кухня позволит всей семье собираться за праздничным столом, или просто за вечерней трапезой.
Большая лоджия служит зоной отдыха, где с удовольствием можно наблюдать восход с чашечкой кофе или просто хорошо проводить время со своей семьей.
В квартире сделан современный ремонт.
Расположение дома также порадует. Рядом университеты, магазины, пекарни, детские сады.
В подъезде поддерживается чистота и порядок.
Ранее сообщалось, что стильный и комфортный дом продают в пригороде Барнаула за 22,8 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале