Любимые и гонимые. Новые здания, которые поменяют центр Барнаула и не только

Градостроительный совет рассмотрел проекты четырех зданий. Эксперты обсудили, сделают ли эти проекты город краше или хуже и неудобнее. Altapress.ru собрал мысли в один материал.

Офисник с кафе

Фирма «Тектоника» разработала для компании «Дом-строй» четырехэтажное торгово-офисное здание на Никитина, 61. Его облик отсылает к соседнему памятнику архитектуры — кирпичному особняку начала XX века.

Кирпичные пояса визуально делит фасад здания на три части. Также в центре первого этажа — сквозная арка для въезда во двор.Чтобы организовать место для летнего кафе, первый этаж немного отступает вглубь здания.

Проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

У проектировщиков возник небольшой спор с «Алтайкрайохранкультурой». Ведомство не устроило, что лестничная клетка нарушает нормативную высоту здания в 14 м. Авторы эскиза добавили, что это «техническое оборудование», поэтому считать не стоит. Тем более, что элемент не будет видно с улицы, а значит, она не испортит исторический облик.

Больше всего вопросов вызвало кафе на кровле — прямо под окнами соседней пятиэтажки.

«Как бы ни прикрывались, а с соседями вступать в контакт придется, - сказал руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко. - Мне пришлось пережить несколько ситуаций, связанных с жалобами и ущемлением прав жильцов, когда кафе пытались разместить перед окнами спален».

Проект отправили на доработку.

Жилой конструктивизм

«Жилищная инициатива» планирует построить жилой комплекс на ул. Интернациональной, 130, за офисным центром «Идеал».

Это каркасный 10-этажный дом с богатым остеклением и светлой штукатуркой. Первый этаж облицуют темным клинкерным кирпичом. Здесь расположатся административные помещения.

Всего десятиэтажка рассчитана на 90 квартир и 134 жителей.

Во дворе оборудуют площадки для игр, спорта и отдыха.

В проекте, по заключению экспертов, не хваттило количества парковочных мест, достаточного уровня озеленения, а также выразительности фасада на ул. Интернациональной.

Проект дома на ул. Интернациональная, 130. "Алтайгражданпроект"

Сергей Боженко оценил архитектурное решение здания и отнес к традициям советского конструктивизма.

«Автор демонстрирует профессиональное могущество в фасадах, мне нравится пластическое решение, - сказал руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко. - Я бы сделал и угол со стороны ул. Радищева таким же, чтобы лучше вписать дом в будущую ситуацию».

В итоге представленный эскиз поддержали, поручив поправить замечания в рабочем порядке.

Классический ансамбль

Еще один жилой комплекс от застройщика «СОК» появится за «тремя богатырями» на ул. Пролетарской, 82. Рядом уже строится их «Домъ 80».

Новая девятиэтажка на эскизе повторяет строящегося «соседа»: только оригинал тянется в ширь, а копия — в верх. Кроме того, на углах здания появятся панорамные лоджии. Стиль - «современная классика».

Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит» Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит» Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит» Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит» Проект на ул. Пролетарской, 82. «Гранит»

Недовольство экспертов вызвало количество мест для автомобилей — их должно быть в 4 раза больше. Чтобы не пришлось ломать голову над тем, как все разместить на небольшом участке, члены градсовета предложили снизить этажность.

Это решение должно улучшить и облик здания.

«Ансамбля не получилось. Главное здание — в центре («Домъ»), сбоку же объект должен быть более нейтральным и несимметричным. Нужно уходить от прямого цитирования», - сказал исполнительный директор «Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин.

Проект поддержали, поручив устранить замечания.

Стекло и рамки

Международная косметическая фирма «Мейтан» построит новое здание рядом со своим главным офисом на ул. Ярных, 51.

Проект ул. Ярных, 51. Мастерская Владимира Золотова Проект ул. Ярных, 51. Мастерская Владимира Золотова Проект ул. Ярных, 51. Мастерская Владимира Золотова Проект ул. Ярных, 51. Мастерская Владимира Золотова Проект ул. Ярных, 51. Мастерская Владимира Золотова

Мастерская Владимира Золотова разработала прямоугольное здание, которое соединится с дворовой постройкой навесом.

Новый объект получит мощное остекление в бело-графитных «рамках», первый этаж отделают темным фасадным кирпичом. Это повторяет стиль главного офиса.

«Мне нравится простое, ясное планировочное решение. В целом весьма стильно, рука автора узнается», - похвалил объект Сергей Боженко.

Проект поддержали.