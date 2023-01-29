Любимое гнездышко. Уютную двушку с настоящим камином продают за 5,8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с уютным интерьером продают за 5,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на Взлетной ул., 95. Объявление размещено на «Авито».

Двухкомнатная квартира, 57 кв. м за 5,8 млн рублей в Барнауле

Площадь двушки составляет 57 кв. м. Цена «жилого квадрата» — 101 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 16 этаже панельного дома. Хозяева отмечают, что закаты из их окна самые лучшие.

В квартире сделали дизайнерский ремонт из качественных материалов. Владельцы отказались от обоев и покрыли стены краской. Пол сделали из дорогого ламината с имитацией паркета. На кухне поставили современный гарнитур с дорогой техникой, в ванной комнате — сантехнику от ведущих производителей.

Кухня со столовой зоной размещена отдельно. Рядом — гостиная с настоящим камином. В спальне поставили большую кровать с подъемным механизмом. В ванной комнате установили тропический душ. Также в квартире есть гардеробная, постирочная и большой крытый балкон.

Во дворе доме есть детская и спортивная площадки, а также специальный вольер для выгула собак. В шаговой доступности гиппермаркеты, частные клиники, рестораны, шиномонтажки.