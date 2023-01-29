29 января
﻿
Недвижимость

Любимое гнездышко. Уютную двушку с настоящим камином продают за 5,8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с уютным интерьером продают за 5,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на Взлетной ул., 95. Объявление размещено на «Авито».

Двухкомнатная квартира, 57 кв. м за 5,8 млн рублей в Барнауле
Двухкомнатная квартира, 57 кв. м за 5,8 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь двушки составляет 57 кв. м. Цена «жилого квадрата» — 101 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 16 этаже панельного дома. Хозяева отмечают, что закаты из их окна самые лучшие.

В квартире сделали дизайнерский ремонт из качественных материалов. Владельцы отказались от обоев и покрыли стены краской. Пол сделали из дорогого ламината с имитацией паркета. На кухне поставили современный гарнитур с дорогой техникой, в ванной комнате — сантехнику от ведущих производителей.

Кухня со столовой зоной размещена отдельно. Рядом — гостиная с настоящим камином. В спальне поставили большую кровать с подъемным механизмом. В ванной комнате установили тропический душ. Также в квартире есть гардеробная, постирочная и большой крытый балкон.

Во дворе доме есть детская и спортивная площадки, а также специальный вольер для выгула собак. В шаговой доступности гиппермаркеты, частные клиники, рестораны, шиномонтажки.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость