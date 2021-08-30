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Недвижимость

Меньше и меньше. Могут ли в Барнауле закрыть гипермаркеты «Ашан»

С января по июнь 2021 года «Ашан» сократил в России 17 супермаркетов. Рассказываем, в чем причина повального закрытия торговых точек и что ждет барнаульские магазины сети.

ТЦ "Волна".
ТЦ "Волна".
ТЦ "Волна"

Как в стране менялось количество супермаркетов «Ашан»?

В июне 2021-го в России насчитывали 236 магазинов «Ашан». Из них 95 — гипермаркеты, 143 — супермаркеты.

В конце июня 2020 года действовали 212 супермаркетов. Таким образом, их количество уменьшилось на 32,5%.

Из-за чего по стране ликвидируют точки?

Президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар в июле объявил о смене концепции гипермаркетов. Часть торговых площадей планируют сдать в аренду под магазины сторонним организациям, сообщает Коммерсант.

В Барнауле открыли &quot;Ашан&quot;.
В Барнауле открыли «Ашан».
Анна Зайкова

«Ашан» уйдет из Барнаула в ближайшее время?

В 2019 и 2020 году уже ходили слухи о закрытии барнаульских гипермаркетов «Ашан». Подозрения были обусловлены тем, что с полок отделов резко пропали многие продукты, напитки и товары первой необходимости. Кроме того, стало меньше скидок.

Жители города забили тревогу. Тогда altapress.ru в компании «Первый», которая управляет ТЦ «Волна» и «Galaxy», пояснили: «Закрытие „Ашана“ не ожидается. Все работают спокойно».

Мы решили узнать, могут ли убрать из Барнаула «Ашаны» в этом году.

В Барнауле открыли первый на Алтае магазин торговой сети &quot;Ашан&quot;. 29 июня 2015 года.
В Барнауле открыли первый на Алтае магазин торговой сети «Ашан». 29 июня 2015 года.
Анна Зайкова

Наш корреспондент связался с представителем компании «Первый», предоставляющей помещения в аренду французской сети.

«Разговоры о закрытии не ведутся. Информации о таких планах компании у нас нет», — уточнила собеседница издания.

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