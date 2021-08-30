Меньше и меньше. Могут ли в Барнауле закрыть гипермаркеты «Ашан»

Как в стране менялось количество супермаркетов «Ашан»?
В июне 2021-го в России насчитывали 236 магазинов «Ашан». Из них 95 — гипермаркеты, 143 — супермаркеты.
В конце июня 2020 года действовали 212 супермаркетов. Таким образом, их количество уменьшилось на 32,5%.
Из-за чего по стране ликвидируют точки?
Президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар в июле объявил о смене концепции гипермаркетов. Часть торговых площадей планируют сдать в аренду под магазины сторонним организациям, сообщает Коммерсант.
«Ашан» уйдет из Барнаула в ближайшее время?
В 2019 и 2020 году уже ходили слухи о закрытии барнаульских гипермаркетов «Ашан». Подозрения были обусловлены тем, что с полок отделов резко пропали многие продукты, напитки и товары первой необходимости. Кроме того, стало меньше скидок.
Жители города забили тревогу. Тогда altapress.ru в компании «Первый», которая управляет ТЦ «Волна» и «Galaxy», пояснили: «Закрытие „Ашана“ не ожидается. Все работают спокойно».
Мы решили узнать, могут ли убрать из Барнаула «Ашаны» в этом году.
Наш корреспондент связался с представителем компании «Первый», предоставляющей помещения в аренду французской сети.
«Разговоры о закрытии не ведутся. Информации о таких планах компании у нас нет», — уточнила собеседница издания.