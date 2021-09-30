Мэрия Барнаула: ситуация на «Барнаулкапстрое» непростая, но под постоянным контролем

В администрации Барнаула прошло очередное заседание рабочей группы по завершению строительства проблемного ЖК «Парковый», сообщает мэрия города.

ЖК "Парковый", расположенный на ул. Парковая, 71. Сентябрь 2021 года.

Напомним, строительством ЖК «Парковый» занимается муниципальный девелопер «Барнаулкапстрой». Ранее еще одна компания объявила о намерении подать на банкротство застройщика.

На заседании замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров заявил, что власти города не допустят ухудшения ситуации.

«Ситуация на „Барнаулкапстрое“ остается непростая, но она находится под постоянным контролем, принимается комплекс мер по недопущению ухудшения состояния строительной компании. Главное, что принято решение о возобновлении финансирования проекта, планомерно проводятся мероприятия дорожной карты по завершению строительства отдельной блок-секции и жилого комплекса в целом», — подчеркнул Федоров.

Для подтверждения директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов доложил о текущей обстановке на объекте на улице Парковой, 71.

«Работы на третьей блок-секции жилого комплекса вышли на финишную прямую: завершена прокладка инженерных сетей, начинается благоустройство территории. Произведен поквартирный обход, составлен перечень выявленных недостатков, недоработок для последующего устранения. На следующей неделе приступает к работе клининговая компания. Завершаются работы на котельной по запуску тепла в третью блок-секцию, проводится подготовка к возведению подпорной стенки (части подземной парковки), граничащей с третьей блок-секцией, для укрепления наземного благоустройства, предусмотренного проектом», — отметил Шумов.

Что касается первой и второй секций, то там уже завершили утепление кровли и устройство стяжки. Кроме того, на второй, четвертой и пятой секциях возводят внутренние перегородки.

Одновременно формируют документы для предоставления в инспекцию строительного и жилищного надзора — для приемки и ввода объекта в эксплуатацию.

Также планируют обустроить подъездные пути к ЖК — со стороны улицы Парковой и Змеиногорского тракта.

Ранее altapress.ru рассказал, кто заплатил за «Барнаулкапстрой» и спас муниципальную компанию от банкротства.