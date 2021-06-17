Добрые дяди и тетя: кто заплатил за «Барнаулкапстрой» и спас компанию от банкротства

Мэрия Барнаула заявила, что дело о признании банкротом муниципального застройщика «Барнаулкапстрой» (БКС) прекращено. Оказалось, что девелопер в полном объеме расплатился со своими долгами перед компанией «СДЛ-Групп». Однако стало известно, что задолженность перед бывшим партнером БКС погасил не из собственного кармана. За него расплатились две компании и один частник. Подробности — в материале altapress.ru.

Решение в пользу ответчика

Заявление со стороны компании «СДЛ-Групп», учредителем и руководителем которого является Александр Емельянов, было рассмотрено в Арбитражном суде Алтайского края 15 июня.

В этот же день пресс-служба администрации краевой столицы бодро сообщила, что «в ходе заседания „Барнаулкапстрой“ представил платежные документы о погашении задолженности перед „СДЛ-Групп“ в полном объеме».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В связи с этим судом было отказано в удовлетворении требований истца, а именно «СДЛ-Групп». Ответчика отпустили с миром.

В распоряжении altapress.ru оказались копии платежных поручений на общую сумму в 433,4 тыс. рублей, которые были предоставлены суду.

Согласно документам, с долгами «Барнаулкапстроя» расплатились две строительные компании и одно частное лицо.

За чей счет банкет

Деньги. Pixabay.com

Так, наибольшую сумму в 165,4 тыс. рублей взял на себя бывший индивидуальный предприниматель Сергей Русин. Он оплатил долг БКС двумя платежками.

Вторым плательщиком выступила строительная компания «Сиада». Ее директор Александр Соболев раскошелился на 100 тыс. рублей. Специализированный застройщик «Монолит» (директор Татьяна Попова) заплатил меньше всех — всего 71 тыс. рублей.

К слову, согласно налоговым документам, «Монолит» был зарегистрирован в налоговой службе 13 апреля текущего года, то есть меньше чем за два месяца до оплаты. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

Строй недострой

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Напомним, разговоры о банкротстве «Барнаулкапстроя» начались в конце 2020-го. К тому времени уже год как остановилось строительство ЖК «Клевер-парк» на Потоке (ул. Советской Армии, 83 и 83-а), встали работы в ЖК «Парковый» на Горе (ул. Парковая, 71).

Дольщики обоих комплексов забили тревогу. Однако рабочая группа была создана только по проблемному объекту на ул. Парковая. После ряда заседаний на стройке началось движение. Туда зашел новый подрядчик — «Адалин-Строй».

В ЖК «Парковый» засыпали парковку. Инициативная группа дольщиков ЖК «Парковый».

В начале июня, после заседания межведомственной рабочей группы, стало известно, что строительство третьей блок-секции уже завершается. Остальные работы тоже ведутся по графику. В частности, рабочие занялись кладкой парапетов на второй блок-секции.

Казалось бы, муниципальный застройщик всерьез занялся объектом. Он даже принял решение продать складскую базу, а деньги пустить на достройку домов. Но дольщики недовольны. Они вкладывали деньги не только в квартиры, но и подземный паркинг на 95 машиномест. Зимой БКС благополучно засыпал песком недостроенный объект.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Дольщики обратились за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Они намерены встретиться с главой региона, но для начала решили провести митинг (он состоится 20 июня на площади Свободы). Людей возмутило, что застройщик изменил проект. Восстанавливать его, судя по всему, никто не намерен.

В ЖК «Парковый» началось строительство. Анна Зайкова.

Дольщики ЖК «Клевер-парк» решают все вопросы только через суд. В отличие от товарищей по несчастью с ул. Парковая, их деньги не лежат на эскроу-счетах. Они заинтересованы в достройке своих объектов собственными силами. И видят единственное решение в признании БКС банкротом.

Пока же суд отклонил заявление о запуске процедуры.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Справка Финансовое здоровье «Барнаулкапстроя» зашаталось задолго до неосторожного заявления мэра Барнаула Вячеслава Франка о возможном банкротстве компании. Все дело в достройке проблемных объектов обанкротившегося «СтройГАЗа». На одном из них БКС (дом на Павловском тракте, 291) разорвал отношения со своим партнером и генподрядчиком ЖК «Клевер-парк», компанией «Сибресурс». Не так давно «Барнаулкапстрой» добился решения о признании ее несостоятельной.

Банкротство откладывается?

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Тем временем, на сайте судебных приставов на «Барнаулкапстрое» числятся сотни исполнительных листов, в каждом из которых прописаны суммы от 6,5 до 160 тыс. рублей соответственно.

Более того, о намерении подать заявление о банкротстве заявили еще два кредитора «Барнаулкапстроя». Строительная фирма «СПК» и управляющая компания «Любимый город» требуют вернуть задолженности в размере 501,8 тыс. рублей и 713,4 тыс. рублей.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Также в картотеке Арбитражного суда появилось еще одно относительно свежее решение. На этот раз о взыскании с муниципального застройщика долга в пользу компании «Сибинвест» по договору подряда на сумму в более чем 1,3 млн рублей.

Судя по всему, не добавляют оптимизма и многочисленные иски, поданные учредителем застройщика — мэрией Барнаула, а также комитетом по земельным ресурсам и землеустройству. Последний выступает истцом по 26 заявлениям о взыскании неустоек за просрочку арендной платы за земельные участки.

«С» — солидарность

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс».

Также в распоряжении altapress.ru оказалось заявление руководителя УК «Любимый город» о принятии мер по обращению в Арбитражный суд с заявлением о признании «Барнаулкапстроя» банкротом. Документ был направлен в мэрию — градоначальнику Вячеславу Франку, в комитет по управлению муниципальной собственностью и непосредственно застройщику.

В тексте перечисляются причины, по которым БКС может считаться несостоятельным. В том числе наличие многочисленных исполнительных листов, прекращение строительства на объектах и т. д.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Заявитель прямо указывает на недобросовестность действий гендиректора «Барнаулкапстроя» Сергея Шумова. По мнению руководителя «Любимого города» Николая Сумина, тот не только оттягивает процедуру банкротства, но и «скрывает как от кредиторов, так и от единственного акционера информацию о неудовлетворительном имущественном положении» компании.

Заявитель напоминает, что в Федеральном законе «О банкротстве» говорится о солидарной ответственности руководства и собственника имущества компании. Таким образом, ответственность могут поделить как руководитель БКС Сергей Шумов, так и учредитель — администрация Барнаула.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

В заявлении сказано о том, что зная о плачевном финансовом состоянии БКС, они должны были принять волевое решение и обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельности компании. К тому же, все стороны отвечают еще и перед кредиторами, чьи интересы также должны соблюдаться. Аргументы подкреплены ссылками на нормы федерального закона и Градостроительного кодекса.

Несмотря на решение арбитражного судьи в пользу «Барнаулкапстроя», это далеко не конец истории. Судьба компании покрыта мраком. Вячеслав ФРанк никаких комментариев о судьбе своего «подведа» не дает.

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