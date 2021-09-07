Очередная компания объявила о намерении подать на банкротство «Барнаулкапстроя»

Компания «Современные оконные технологии» собирается обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании муниципального девелопера «Барнаулкапстрой» банкротом. Сообщение об этом появилось на портале « Федресурс ».

Плюс еще один иск

Муниципальный застройщик (гендиректор Сергей Шумов) задолжал фирме более 200 тыс. рублей за ремонт окон в доме на Павловском тракте, 291.

Напомним, объект начинала строить компания «СтройГАЗ», но не довела его до логического завершения. Недостроенное здание было передано «Барнаулкапстрою», принадлежащему мэрии Барнаула.

В августе прошлого года жилой комплекс был с грехом пополам сдан. Однако у дольщиков появилось множество вопросам к качеству квартир.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Год назад корреспонденты altapress.ru выезжали на место, чтобы оценить масштаб трагедии. Тогда люди в том числе предъявляли претензии к некачественным окнам и их установке.

Выяснилось, что для решения проблемы — ремонта светопрозрачных конструкций — «Барнауокапстрой» заключил договор с компанией «Современные оконные технологии». Сумма сделка превышала 400 тыс. рублей.

Отделались легким испугом

Правосудие. Суд. Молоток СС0

В качестве аванса БКС заплатил подрядчику 200 тыс. рублей. Остальную сумму муниципальный застройщик должен был выплатить после завершения работ. Но фирма «Современные оконные технологии» так и не дождалась денег. В итоге, руководство решило обратиться в суд.

За последний год барнаульские компании и «частники» не раз обращались в краевой Арбитражный суд с заявлениями на банкротство БКС. Так, летом в адрес застройщика были поданы иски от управляющей компании «Любимый город» и Андрея Ветроградова.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

В ответ на это в мэрии города тогда пояснили, что принято решение погасить задолженность перед бывшим партнером. Но обстоятельства сложились так, что Ветроградов по какой-то причине отозвал свое заявление и «Любимый город» остался со своими требованиями и БКС один на один. Сумма требований управляющей компании оказалась менее 300 тыс. рублей — 299 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что уведомление, опубликованное УК 7 апреля прошлого года, утратило силу и формально не могло информировать кредиторов «Барнаулкапстроя». В итоге, суд решил вернуть заявление «Любимому городу».

Заплатили добрые дяди и тетя

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Ранее мэрия заявила о прекращении еще одного дела о банкротстве своей компании. Причина — девелопер расплатился с долгами, но не из своего кармана.

БКС был должен более 400 тыс. рублей компании «СДЛ-Групп». Но за него расплатились две компании и один частник: «Сиада» (100 тыс. рублей), «Монолит» (71 тыс. рублей). Наибольшую сумму в 165,4 тыс. рублей оплатил бывший индивидуальный предприниматель Алексей Русин.

Эксперты отмечают, что это далеко не последний долг. И в адрес муниципальной строительной компании еще будут сыпаться заявления в Арбитражный суд.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

Тем временем, нерешенным остается вопрос с достройкой двух жилых комплексов «Барнаулкапстроя»: «Паркового» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а). И если на территории первого пока ведутся работы (сюда зашел подрядчик из ГК «Адалин»), и его первую блок-секцию намерены сдать в сентябре, то второй уже больше года простаивает.