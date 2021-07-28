Мэрия прокомментировала новую попытку обанкротить «Барнаулкапстрой»

В администрации Барнаула рассказали, что ситуация, сложившаяся вокруг муниципального застройщика, остается на особом контроле. На данный момент принимаются меры по недопущению банкротства предприятия.

Начиная с февраля текущего года над «Барнаулкапстроем» висит Дамоклов меч возможного банкротства. В частности, на муниципального застройщика в арбитражный суд подал заявление руководитель «Сибресурса» (находится в процессе банкротства) и «СДЛ-Групп» Александр Емельянов. Сумма требования — 5 млн рублей, которые муниципальный застройщик задолжал по договору инвестирования за не построенный объект на ул. Советской Армии, 75.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Впоследствии долг перед «СДЛ-Групп» был погашен. В этом «Барнаулкапстрою» из собственного кармана помогли строительная компания «Сиада», специализированный застройщик «Монолит» и предприниматель Алексей Русин. Общая сумма составила 433,4 тыс. рублей.

Буквально на днях в адрес принадлежащей мэрии компании были поданы новые заявления о признании ее банкротом. На этот раз от управляющей компании «Любимый город» и некоего Андрея Ветроградова. Общая сумма требований не известна.

Суд СС0

Ранее «Любимый город» через портал «Федресурс» уже заявлял о своем намерении заявить о несостоятельности БКС. Тогда управляющая компания намеревалась взыскать 713,4 тыс. рублей.

Как рассказали в мэрии, в ответ на это было принято решение погасить задолженности перед данными юридическими лицами из средств предприятия.

Деньги. Фото из открытых источников.

Напомним, информация о возможной несостоятельности «Барнаулкапстроя» появилась в начале этого года. Под вопросом оказалась дальнейшая судьба двух объектов, а вместе с ними и дольщиков, вложившихся в квартиры. Речь идет о ЖК «Парковый» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а).

Достройкой жилого комплекса на Горе сейчас занимается компания «Адалин». На данный момент ведутся работы на третьей блок-секции. В начале июля 2021-го администрация Барнаула объявила о том, что жилой комплекс «Парковый» будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2022-го. На завершение объекта понадобится не меньше 320 млн рублей. Об этом заявил замглавы по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

В ЖК «Парковый» началось строительство. Анна Зайкова.

Что касается «Клевера», то строительство на объекте не возобновлялось. Несмотря на требования дольщиков, решение о его консервации принято не было. На сегодняшний день его можно оценить как наиболее проблемный. Интересы людей, вложившиеся в его возведение, в отличие от дольщиков «Паркового», не защищены эскроу-счетами. Кром того, один из домов ЖК «завис» на этапе фундамента.