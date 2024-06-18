Метро рядом. Две высотки построят в новом квартале в Барнауле

Проектом займется «Сибирский уют» (входит в ГК «Союз») Дома появятся в границах улицы Власихинская, Северного Власихинского проезда и Павловского тракта. В квартале в будущем также возведут поликлинику, школу, детский сад, гаражи и семь шестнадцатиэтажных жилых домов.
Первые объекты будут также шестнадцатиэтажными панельками в одну и две секции. Фасады – навесные. Это панели под камень графитового и белого цвета.
Дворы озеленят, там появятся игровые площадки и места для отдыха.
К дому подойдет новая дорожная сеть – от Павловского тракта до Северного Власихинского проезда.
Проект одобрили.
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