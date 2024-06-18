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Недвижимость

Метро рядом. Две высотки построят в новом квартале в Барнауле

На ул. Власихинская, 212, неподалеку от магазина «Метро», построят два жилых корпуса. Они будут относиться к кварталу 2012. «Барнаулгражданпроект» на градостроительном совете показал, каким будет комплекс.

Проект дома на ул. Власихинская, 212.
Проект дома на ул. Власихинская, 212.
Барнаулгражданпроект

Проектом займется «Сибирский уют» (входит в ГК «Союз») Дома появятся в границах улицы Власихинская, Северного Власихинского проезда и Павловского тракта. В квартале в будущем также возведут поликлинику, школу, детский сад, гаражи и семь шестнадцатиэтажных жилых домов.

Первые объекты будут также шестнадцатиэтажными панельками в одну и две секции. Фасады – навесные. Это панели под камень графитового и белого цвета.

Дворы озеленят, там появятся игровые площадки и места для отдыха.

К дому подойдет новая дорожная сеть – от Павловского тракта до Северного Власихинского проезда.

Проект одобрили.

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