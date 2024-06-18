У нас получилось - и у вас получится. Дубайский архитектор рассказал, чего не хватает Барнаулу

«У нас получилось – и у вас получится», - это рефрен речи Бахараша Багериана, дизайнера-архитектора из ОАЭ, гендиректора компании URB, автора проекта первого в мире климатического позитивного города Nexgen в Египте. На конференции пространственного развития в Барнауле он рассказал, к чему стремятся прогрессивные города. Altapress.ru послушал его выступление и почерпнул несколько правил.

Думать о бизнесе, а значит – о будущем

По мнению архитектора, трансформация возможна в любом городе, где есть лидеры, которые мыслят будущим. Однако этого мало. Главная движущая сила, которая позволяет менять и преображать города – это бизнес, уверен Багериан.

«Смотреть на 20-30 лет вперед, какой бизнес будет драйвером? Нужно начинать с инфраструктуры, создавать рабочие места и переходить к зеленой экономике. Всегда нужно думать о будущем, просвещать и вовлекать местных жителей в проекты», - сказал он. – Например, наша задача сейчас взрастить новое поколение мыслителей, которые будут работать над удобным для жизни кибергородом».

Проблема – не недостаток, а новая возможность

Бахараш Багериан уверен, что каждую проблему город может обернуть в свою пользу.

Например, Дубай импортирует 99% продуктов питания. Его задача выйти на самообеспеченность. Поэтому URB работает над проектом агроцентров, которые станут источником продовольствия и будут привлекать туристов.

Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края

Также предполагается строительство центров смешанного типа пользования под стеклянным куполом, где горожане в комфортной температуре смогут отдыхать, в том числе у прудов, и ухаживать за садом.

Кроме того, в эмирате приготовили проект регенерации мангровых лесов на 72 км побережья и проект по создаю морского рифа. Все это поддержит жизнь в океане и сделает пляжный туризм в ОАЭ интереснее и комфортнее, а также сгладит эффект климатических изменений.

Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края слайд 3

«Все местные проекты работают и должны работать на экономику и новые вакансии», - подчеркнул архитектор.

Нужно не принуждать, а создавать условия

Сейчас Дубай – город машин, а не пешеходов, отметил Бахараш Багериан. Развивая тему зеленой экономики, архитекторы задумались как пересадить всех жителей города на велосипеды и заставить их ходить пешком.

Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края

Мы уже готовы были посочувствовать бедным дубайцам, у которых летом температура воздуха на улице держится на уровне +40, пока выступающий не показал проект «The Loop» («Петля»).

Это целая экологически чистая городская магистраль внутри прозрачного туннеля с климат-контролем. 93 км прохладных пеших и велосипедных прогулок под пальмами и другими зелеными растениями. Кроме того, это место снабдят всевозможными полезными услугами: от аренды и кафе до общественных грядок.

Бахараш Багериан. Конференция по пространственному развитию в Барнауле. Общественная палата Алтайского края

Также эта магистраль поддерживает городскую инициативу «20 минут». Ее цель - к 2040 году сделать езду на велосипеде и ходьбу основным видом ежедневного передвижения для 80% жителей Дубая. В том числе и на работу.

Параллельно с развитием пешеходной инфраструктуры в городе будут ограничивать территории, доступные для автомобилей и развивать альтернативный транспорт – электромобили.

«Мы должны строить не просто объекты недвижимости, а стиль жизни. Самое главное — потребности, которые нужно закрыть», - сказал Бахараш Багериан.

«Красота не зависит от бюджета»

До этой конференции архитектор ничего не знал о Барнауле и Алтайском крае. Пару десятков раз упомянул красоту этих мест. Он подчеркнул, что природа – наш главный актив.

«Пока я мало что видел, но понимаю, что у этого города очень много возможностей. Барнаул может стать одним из лучших городов мира. Я часто повторяю, что трансформация, преображение возможны благодаря сочетанию инноваций и лидерства, - сказал Багериан. – Примеров много. Взять хотя бы Дубай. За последние 30-40 лет этот город превратился в одну из мировых столиц. И если это получилось у Дубая, значит, это возможно и в любом другом городе».

Жилые дома в Барнауле, центр Барнаула. Дмитрий Лямзин.

Он отметил, что важно не повторять за другими, а использовать то, что уже есть.

«В Барнауле развивается инфраструктура, ей нужно добавить творчества, креативности», - сказал архитектор. – Я предлагаю всегда отталкиваться от потребностей и желаний людей. Человеческий капитал – это самое главное. И не нужно зацикливаться на недвижимости, нужно думать об образе жизни».

Перечислил архитектор и несколько недостатков города: местами бросается в глаза, что инфраструктура уже сильно устарела. Движение на центральных улицах организовано недостаточно хорошо, да и сами они не очень просторны.

Также алтайской столице не хватает архитектурной визитной карточки и рекламы.

Дубай. CC0

«Буквально 20 лет назад все думали, что Дубай – столица ОАЭ, а не Абу-Даби, потому что это броский и запоминающийся город с хорошей рекламой, - сказал собеседник. – У вас, конечно, другие возможности и условия, но я уверен, что красота зависит не от бюджета, а от мастерства проектировщиков».

Барнаулу, по мнению архитектора, может помочь эффект Бильбао. Этот испанский промышленный город стал туристическим центром в 1997. Это произошло после строительства одного Музея современного искусства Гуггенхейма. Теперь в город приезжают около 1 млн человек в год.

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