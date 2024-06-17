Центры медиа-культуры, эксперименты городского развития и круглосуточная жизнь – зачем все это Барнаулу? Исследователи CM International* по заказу краевой Общественной палаты узнали сильные и слабые стороны города и региона. Они рассказали, что делать, чтобы прийти к успеху. Результаты исследования представили на большой конференции по пространственному развитию города.

ДНК региона

Чтобы определить будущее, нужно хорошо разобраться в прошлом.

Исследователи проанализировали историю города и этапы его становления и выделили из них восемь ключевых элементов – «ДНК» Алтайского края. Это индустрия и наука с инновациями; человеческий капитал и городская среда; сельское хозяйство и рекреация с туризмом; транспорт с логистикой и сервисная экономика.

«Эти оси развития существуют не отдельно друг от друга, а связаны, как азотистые основания в ДНК, - отметил Антон Айсин, руководитель аналитического отдела СМ International. – Они напрямую влияют друг на друга. Гармония позволяет стабильно и успешно жить агломерации, несмотря на внешние процессы».

Исследование "40 идей для будущего". CM International

Далее по этим направлениям исследователи проанализировали существующее положение дел в городе и крае. Так они нашли их сильные (S) и слабые (W) стороны, возможности (О) и угрозы (Т).

Так, например, край с большим транспортно-логистическим потенциалом и развитым научно-промышленным сектором медицины, сельского хозяйства, биотехнологий.

Исследование "40 идей для будущего". CM International Исследование "40 идей для будущего". CM International

Проблемы, что у региона, что у Барнаула примерно одни: сравнительно низкий уровень зарплат, убыль населения, дефицит кадров, снижение доступности жилья, слабая развитость досуговых сервисов. Все они рискует усугубиться.

«Интересно, что у края и города на первом месте стоят одинаковые возможности и угрозы, - прокомментировал Антон Айсин. - Развитие индустрий с высокой добавленной стоимостью – это здорово, это значит создавать наукоемкие производства, которые по-настоящему ценны в мировой экономике. Но это же ведет к усилению кадрового дефицита».

Мировые проблемы столицы мира

Исследователи выбрали две мировые проблемы, которые имеют наибольшее значение для нашего региона. Они связаны с человеческим капиталом и сельским хозяйством.

«Первая: молодежь вообще не очень хочет работать. Поколение Z, как удивленно отмечают антропологи, уделяет большее внимание собственной самоидентификации, тому, как прожить жизнь достойно – не в смысле труда и производства, а, простите, лежеботничества, - сказал докладчик. – Все из-за высокой конкуренции. Люди думают: «Зачем вообще что-то делать, все равно ничего не добьюсь». Мотивации для работы нет еще и потому что молодежи не подходят классические предложения трудового рынка».

Антон Айсин. Общественная палата

Проблема в сельском хозяйстве – утрата биоразнообразия.

«С одной стороны это важно. С другой – синтетическая биология предлагает нам возможность создавать виды проще, устойчивые к гербицидам, - объяснял Антон Айсин. - Человечеству, казалось бы, больше не нужны сложные экосистемы, которые могут поддерживать баланс сами. Это таит большую опасность для Алтайского края, у которого большой потенциал в природе».

Понять, кто мы

Исследователи выбрали 30 ключевых мировых трендов, которые потенциально могут влиять на развитие городов. И выяснили, что больше всего Алтайский край готов к трансформации сфер туризма и совмещению цифровых и нецифровых подходов. Кроме того, у нас много «новой нефти» – воды и продовольствия

В результате определили такие стратегии. Алтай как:

- микс цифрового и аналогового, города и деревни;

- место для здоровой жизни, главный центр здравоохранения и комфортной жизни, а также счастливой старости;

- центр продовольственной безопасности всего региона и экспортер сельскохозяйственных инноваций;

- крупный креативный и медиа-хаб.

Вид на Барнаул ночью, Нагорный парк, Новый мост. Дмитрий Лямзин.

Чтобы держать лицо и быть конкурентоспособным регионом, исследователи предлагают развивать экономику досуга и впечатлений (так можно привлечь молодые кадры), поработать над общественным транспортом, повысить прозрачность городского управления и вовлечение горожан. Кроме этого нужно развивать дата и ИИ-экономику и перейти к более гибкой практико-ориентированной системе образования.

Кроме этого, предлагается смотреть на сильные стороны соседних регионов и без бессмысленной борьбы еще больше сотрудничать с ними в этих областях. Например, в образовательной сфере – с Новосибирском и Томском.

Есть ограничители, которые помешают развитию: жилье становится менее доступным, климат меняется, горожане чувствуют себя одинаково, молодежь не хочет работать так, как старшее поколение.

Что делать

Исследователи приготовили 40 идей для развития города и края. Подробнее рассказали о восьми.

Нужны фаблаб-центры

В регионе необходимо создать сообщество инновационного технологического развития, которое начнет формировать экосистему экономики снизу вверх.

В пример привели кванториумы – «художественные» школы для ребят-технарей.

Открытие технопарка "Кванториум 22" в Барнауле. Анна Зайкова

В Санкт-Петербурге есть сеть открытых лабораторий с современным цифровым оборудованием, где можно создавать проекты технического творчества.

А в Роттердаме работает инженерный образовательный центр для детей и взрослых, где можно получить навыки проектирования и создания прототипов по современным технологиям.

«Это важно – поощрять стремление детей делать что-то руками, поможет с проблемой поиска себя», - отметил Антон Айсин.

Превратить город в урбан-лабораторию

Пусть Барнаул станет местом, где можно опробовать самые смелые и передовые решения в сфере городского развития, предлагают исследователи.

Такие проекты могут повышать узнаваемость и престиж региона, а также создать его столице имидж города, который стремится в будущее.

Какими могли быть барнаульские небоскребы. Иллюстрация от нейросети Kandinsky

В пример привели город Фудзисава (Япония) и проект Неом (Саудовская Аравия). Их строили с нуля, чтобы изучить и продемонстрировать внедрения технологий в городскую среду: беспилотных автомобилей, систем хранения энергии, интеграция ИИ в обслуживание города и т.д.

Начинать, конечно, Барнаулу придется с малого.

Открыть центр молодежной медиа-культуры

Образовательный и развлекательный центр с акцентом на производство современных форматов медиаконтента: арты, видео, музыку.

В Солт-Лейк-Сити в таком центре есть студия звукозаписи, общественная гостиная, лаборатория и многое другое. Задача – обучить начинающих авторов. В Чикаго есть подобный общедоступный медиа-центр для молодежи, где они могут, например, записывать подкасты и видео, а потом их монтировать.

Микрофон. unsplash.com

«Смысл в том, что люди здесь могут быть создателями, получать определенную профессионализацию. В таких центрах прививается культура труда, - отметил Антон Айсин. - Зачастую такое считается несерьезным, но если это нужно молодежи, а нам нужно ее задержать, то без этого не обойтись».

Делать улицы здоровыми

Нужно развивать сети городских улиц вокруг принципов здорового города для продления жизни горожан. Они должны стимулировать физическую активность. В общем: больше пространства для пешеходов, зелени и выделенных полос для велосипедов.

Не остановки, а транспортные хабы

Остановки должны объединять транспортные, торговые, досуговые и рекреационные функции. Это, наряду с обновлением автопарка, важно для популяризации общественного транспорта и борьбы с пробками, уверены исследователи.

Стать центром медового туризма

Необходимо развитие бренда алтайского меда и формирование связанных туристических маршрутов вокруг его производства. То, что у нас это слабо развито и разрекламировано, по мнению Айсина, тактическое упущение края.

Мед. Пасека. Пчеловод. СС0

Открыть аграрный бизнес-парк

В стратегию развития Алтайского края планировали включить создание техно и даже IT-парков. Но этого недостаточно. По мнению исследователей, регион должен стать «Силиконовой долиной» инновационной аграрной индустрии.

«Здесь нужно плотнее заниматься секционированием, становиться агроэкспертами и не быть сырьевым придатком для соседних регионов», - сказал Антон Айсин.

В пример приводят эстонский промышленный агропарк Ида-Вирумаа, где предприятия и власть разрабатывают системные решения для улучшения окружающей среды.

Развивать ночную экономику

Успешный город будущего живет 24/7.

«Если Барнаул хочет быть привлекательным городом для тех, кто работает в других часовых поясах, нужно создавать ночной сервис, - отметил Антон Айсин. – Некоторые вообще совы и предпочитают жить ночью. Например, город Шэньчжэнь – столица ночной экономики Китая».

*CM International — компания по развитию качественной городской среды. Ищет решения для любого проекта: от программирования локальных мест до развития ключевых городских территорий. Специалисты изучают, как будут жить люди и взаимодействовать с городом через 10-30 лет.

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