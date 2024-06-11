Чем быстрее Барнаул приближается к своему 300-летию, тем чаще в городе говорят о невоплощенном проекте Обского бульвара. Пока строители заявляют новые идеи, вспоминаем основные вехи истории проекта и о том, кто уже начал возводить ЖК в этом районе.

Где бульвар

Обской бульвар – улочка, соединяющая пр. Комсомольский и частный сектор возле Музыкального театра.

В генплане – это мощная пешеходная зона, которая идет от площади Советов мимо Шишковки, театра, через частный сектор и до Оби.

Первый проект архитекторы разработали еще до Великой Отечественной войны, в 1937 году. Там предполагалась возможность дойти от пр. Ленина не только до Оби, но и на Побочень.

Изначально она была прямой — от нынешнего здания краевого правительства, но позже ее повернули на восток от пер. Трудового, чтобы обойти продуктовые склады товарно-железнодорожной станции.

Вдоль бульвара должны были вырасти многоэтажные дома и общественно-деловая застройка.

Генплан 1960-го года предусматривал строительство бульвара к 250-летию Барнаула. Тогда к Побоченю хотели построить фуникулер, а на берег реки поставить 24-этажную гостиницу и монумент алтайским хлеборобам.

Фонтан "Космос" и фонтан "Лилия", дата фото не указана. Барнаул. Юбилейные даты

В 1980-х годах смогли построить только начало Обского бульвара — от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее проект заморозили.

В 2006 году компания «ЛиК» предложила возвести пешеходную улицу на эстакаде. Под дорогой, по задумкам архитекторов, должны были появиться парковки. Рядом – необычные высотные дома с видом на реку и огромный храм, который смотрел бы на администрацию края.

Проект Обского бульвара компании "Ликом". Дмитрий Лямзин.

На основе идей «ЛиКа» архитекторы сегодня разработали новый проект планировки.

Проект Обского бульвара и т.д. "Графит"

Почему его до сих пор не построили

Сейчас сложность строительства Обского бульвара в том, что городу и застройщикам нужно выкупать дома в частном секторе.

Союз строителей Алтайского края предлагал всерьез заняться Обским бульваром за счет федеральных средств, которые подарят городу к его 300-летию. Воплощение этого проекта строители назвали «прекрасным подарком».

Будущий Обской бульвар. Вид на город. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова.

Последние предложения

Историк и краевед Данил Дегтярев предлагал построить большой кампус АлтГУ на Обском бульваре: с корпусами общежитиями и спортцентром, однако эту идею не поддержали.

Год назад на градостроительном совете показали дома, которые станут началом Обского бульвара.

В последней редакции проекта планировки квартала указано, что до 2030 года там построят два многоэтажных дома. Один высотой в 10-16 этажей, другой – в 10. Общая площадь застройки – 42,6 тыс. квадратных метров.

Что уже строят

Сейчас рядом с бульваром, на Сибирском проспекте, 36в по заказу компании «Первый» строят ЖК Opera Residence.

«Шикарное место, одно из лучших в городе. Впереди вторая очередь, - сказал в интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин. - Надеемся, что наш проект побудит остальных девелоперов выкупать частный сектор и, наконец, воплощать задумку советских архитекторов-планировщиков. Выход от центральной площади Барнаула к Оби – на мой взгляд, это логичное и нужное решение».

Проект Opera Residence. Евгений Ракшин Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в. operadom.ru. Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в. operadom.ru.

Также собеседник рассказал, что не готов присоединяться к застройщикам и выкупать территории в частном секторе: «У нас нет желания заниматься строительством жилья, это не основное наше направление. Каждый должен заниматься своим делом».

Полную версию интервью о новых смыслах ЦУМа и судьбе «Спички» можно прочесть здесь.

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