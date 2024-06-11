11 июня
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Недвижимость

Евгений Ракшин рассказал, как его новый ЖК может побудить других девелоперов приступить к Обскому бульвару

Чем быстрее Барнаул приближается к своему 300-летию, тем чаще в городе говорят о невоплощенном проекте Обского бульвара. Пока строители заявляют новые идеи, вспоминаем основные вехи истории проекта и о том, кто уже начал возводить ЖК в этом районе.

Реализованная часть Обского бульвара.
Реализованная часть Обского бульвара.
АлтГТУ

Где бульвар

Обской бульвар – улочка, соединяющая пр. Комсомольский и частный сектор возле Музыкального театра.

В генплане – это мощная пешеходная зона, которая идет от площади Советов мимо Шишковки, театра, через частный сектор и до Оби.

Первый проект архитекторы разработали еще до Великой Отечественной войны, в 1937 году. Там предполагалась возможность дойти от пр. Ленина не только до Оби, но и на Побочень.

Изначально она была прямой — от нынешнего здания краевого правительства, но позже ее повернули на восток от пер. Трудового, чтобы обойти продуктовые склады товарно-железнодорожной станции.

Вдоль бульвара должны были вырасти многоэтажные дома и общественно-деловая застройка.

Генплан 1960-го года предусматривал строительство бульвара к 250-летию Барнаула. Тогда к Побоченю хотели построить фуникулер, а на берег реки поставить 24-этажную гостиницу и монумент алтайским хлеборобам.

Фонтан &quot;Космос&quot; и фонтан &quot;Лилия&quot;, дата фото не указана.
Фонтан "Космос" и фонтан "Лилия", дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

В 1980-х годах смогли построить только начало Обского бульвара — от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее проект заморозили.

В 2006 году компания «ЛиК» предложила возвести пешеходную улицу на эстакаде. Под дорогой, по задумкам архитекторов, должны были появиться парковки. Рядом – необычные высотные дома с видом на реку и огромный храм, который смотрел бы на администрацию края.

Проект Обского бульвара компании &quot;Ликом&quot;.
Проект Обского бульвара компании "Ликом".
Дмитрий Лямзин.

На основе идей «ЛиКа» архитекторы сегодня разработали новый проект планировки.

Проект Обского бульвара и т.д.
Проект Обского бульвара и т.д.
"Графит"

Почему его до сих пор не построили

Сейчас сложность строительства Обского бульвара в том, что городу и застройщикам нужно выкупать дома в частном секторе.

Союз строителей Алтайского края предлагал всерьез заняться Обским бульваром за счет федеральных средств, которые подарят городу к его 300-летию. Воплощение этого проекта строители назвали «прекрасным подарком».

Будущий Обской бульвар. Вид на город.
Будущий Обской бульвар. Вид на город.
Анна Зайкова.
Будущий Обской бульвар.
Будущий Обской бульвар.
Анна Зайкова.

Последние предложения

Историк и краевед Данил Дегтярев предлагал построить большой кампус АлтГУ на Обском бульваре: с корпусами общежитиями и спортцентром, однако эту идею не поддержали.

Год назад на градостроительном совете показали дома, которые станут началом Обского бульвара.

В последней редакции проекта планировки квартала указано, что до 2030 года там построят два многоэтажных дома. Один высотой в 10-16 этажей, другой – в 10. Общая площадь застройки – 42,6 тыс. квадратных метров.

Что уже строят

Сейчас рядом с бульваром, на Сибирском проспекте, 36в по заказу компании «Первый» строят ЖК Opera Residence.

«Шикарное место, одно из лучших в городе. Впереди вторая очередь, - сказал в интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин. - Надеемся, что наш проект побудит остальных девелоперов выкупать частный сектор и, наконец, воплощать задумку советских архитекторов-планировщиков. Выход от центральной площади Барнаула к Оби – на мой взгляд, это логичное и нужное решение».

Проект Opera Residence.
Проект Opera Residence.
Евгений Ракшин
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
operadom.ru.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
Проект Opera Residence на пр. Сибирский, 36в.
operadom.ru.

Также собеседник рассказал, что не готов присоединяться к застройщикам и выкупать территории в частном секторе: «У нас нет желания заниматься строительством жилья, это не основное наше направление. Каждый должен заниматься своим делом».

Полную версию интервью о новых смыслах ЦУМа и судьбе «Спички» можно прочесть здесь.

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