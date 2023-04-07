Москва-сити на Обском бульваре. Градсовет обсудил, нужны ли суперкольцо и высотки в тихом центре Барнаула

На градостроительном совете рассмотрели концепцию застройки в границах четырех улиц в Барнауле. Проект — еще один шаг к строительству легендарного Обского бульвара. Что здесь появится, нужно ли возводить ЖК выше и почему глобальный план предлагают пересмотреть — в материале altapress.ru.

Жилые дома расположатся по проспекту Сибирскому в Октябрьском районе, в границе ул. Молодежная, Шевченко и бульвара 9-го января. Проектируемый участок — фрагмент Обского бульвара, для которого давно разработали и утвердили проект планировки.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января , ул. Шевченко , пр. Сибирский. «Графит»

Тот проект предлагает сформировать кольцо на Обском бульваре. В его центре будет располагаться круглая площадь с монументально-декоративной композицией. Сам бульвар продолжат до набережной Оби.

«Весь смысл нашей работы в том, чтобы максимально соответствовать проекту планировки. При этом у нас есть некоторые нюансы, которые ранее были не учтены, — сказал автор Сергей Черепанов. — Например, в застройке большая доля административной стилобатных частей — пока в таком массиве нет необходимости. Это сократили».

Архитектор разместил на плане жилой комплекс так, чтобы он мог встать, и в существующей сетке улиц, и в проектируемой: например, глобальный план предусматривает «выпрямление» ул. Шевченко и ее смычку с кольцом.

Не Москва-сити

Четыре корпуса жилого комплекса повышенной комфортности и общим двором. Дома будут просматривается со всех сторон как днем, так и ночью: предусмотрели архитектурную подсветку.

Чтобы сделать акцент, автор проекта предлагает увеличить этажность нескольких зданий на ул. Молодежной и пересечении пр. Сибирского с ул. Шевченко с 15 до 17 этажей.

«Скромно увеличиваете этажность, — заметил депутат Сергей Струченко. — Конечно, хотелось что-то наподобие Москва-сити».

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января , ул. Шевченко , пр. Сибирский. «Графит»

«Мы действуем согласно заявленным параметрам в проекте планировки. О Москва-сити речи не было», — ответил Сергей Черепанов.

Архитектор Сергей Шадрин согласился с замечанием: «Перепад высот нужно делать больше — не два этажа. Перспектива будет красивая».

Безопасно и многофункционально

Всего в ЖК будет порядка 450 квартир — от одной до шести комнат. Почти в каждой, частично исключая второй этаж, будет балкон или лоджия. В отдельных случаях задуманы и открытые террасы.

Расчетное количество жильцов — почти тысяча человек.

Архитектор предлагает среднюю площадь квартир более 70 кв. м. В каждом доме — сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа, зоны отдыха, ячейки для хранения в подвале, места для кондиционеров на фасаде.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января , ул. Шевченко , пр. Сибирский. «Графит»

Дворы будут безопасными и расположатся на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки и торговой галереи по ул. Молодежной. В них разместят площадки для игр, отдыха и спорта, благоустройство и озеленение. Предполагается даже специальное место для дрессировки собак — оно будет в отдалении от окон жилых домов.

Под всем этим расположатся два уровня подземной стоянки на 300 мест. Въехать в нее можно будет с ул. Молодежной и бульвара 9-го января. Гостевые стоянки запроектировали по периметру квартала.

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го января , ул. Шевченко , пр. Сибирский. «Графит»

ЛЭП, которая проходит по Сибирскому проспекту, предлагают перенести под землю.

Фасады предлагают выполнить из кирпича ручной формовки и плит натурального камня. Кровли будут плоскими и частично эксплуатируемыми. В общем, все это перекликается с уже строящейся первой очередью (на пр. Сибирский, 36в).

Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru. Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru.

Нужно ли кольцо

Проект застройки участка понравился экспертам. В целом решения назвали эффектными, выразительными и правильными. Однако он вызвал обсуждение — нужно ли кольцо на Обском бульваре.

Сергей Боженко заметил, что проект планировки разработали четверть века назад, когда разрешительную документацию готовили по-другому.

«Появился новый земельный кодекс. Трасса обского бульвара сделана под углом и все земельные участки надо резать, теперь их сложно соединять, нужно перекрывать улицы и инженерные сети, которые снабжают всю застройку вплоть до берега Оби», — сказал специалист.

Поэтому Боженко предлагает вернуться к проектному решению, где нет кольца, а Обской бульвар «пробивается» вдоль уже существующих дорог и инженерных сетей.

Архитектор Евгений Башкиров предложил не отказываться от «шарнира»: «Обустройство одной новой площади на бульваре (внутри кольца) — это полезно. Нужно только определиться будет ли Обской бульвар под углом или нет».

Проект Обского бульвара и т.д. «Графит»

Чтобы разобраться в вопросе, председатель совета Андрей Федоров предложил провести отдельное заседание с архитекторами, строителями и общественностью.

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