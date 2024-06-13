Проектом реконструкции и приспособления Сереброплавильного завода теперь занимается петербургское бюро «Люди Архитектс» - об этом altapress.ru рассказал Евгений Ракшин. Расскажем о трех самых заметных «исторических» проекта бюро в этом материале.

Детская библиотека в Ташкенте

Библиотека расположена в важной объекте культурного наследия: одноэтажном особняке на улице Яхъе Гулямова. Реконструировали его комплексно: бюро занялось реновацией здания, новым интерьером и благоустройством территории.

Во время работы в здании обнаружили исторические артефакты, которые авторы вплели в итоговый проект. В одном из помещений специалисты открыли замурованные колонны XIX века, а в главном зале сняли слои краски, которые скрывали роспись с морским пейзажем советского периода. Ее отреставрировали.

Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки

Восстановленная лепнина теперь сочетается с современной дизайнерской мебелью.

«Зеленой гостиной» стал сквер и внутренний дворик. Большую часть последнего занимает открытая пергола, где дети читают на свежем воздухе. Тут же установили небольшую сцену с амфитеатром, где показывают спектакли и читают лекции.

Результат «Люди Архитектс» в проекте детской библиотеки в Ташкенте. Соцсети бюро и посетителей библиотеки

После реконструкции здание вышло за рамки обычный детской библиотеки и превратилось в городской культурный центр.

Никольские ряды

Бюро работает не только с культурными объектами, но и общественными пространствами на открытом воздухе.

Так «Люди Архитектс» обновили пространство Никольских рядов – общественное пространство, которое расположено во дворе бывшего Никольского рынка, в центре Санкт-Петербурга. Зимой здесь работает эффектная рождественская ярмарка, а летом проходят фестивали.

Результат «Люди Архитектс» в Никольских рядах. Соцсети Никольских рядов Результат «Люди Архитектс» в Никольских рядах. Соцсети Никольских рядов Результат «Люди Архитектс» в Никольских рядах. Соцсети Никольских рядов Результат «Люди Архитектс» в Никольских рядах. Соцсети Никольских рядов Результат «Люди Архитектс» в Никольских рядах. Соцсети Никольских рядов

Теперь во дворе появились новые зоны отдыха разного формата, большая сценическая зона, гольф-поле. А за ним – крытый арочный шатер, чтобы концерты и другие события не зависели от погоды.

Новая Голландия

Это один из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, который расположен на одноименном маленьком острове. В советское время это была закрытая зона со складами Ленинградской военно-морской базы.

Для Новой Голландии бюро вместе с партнерами разработало дизайн интерьера зданий и сооружений.

Первым восстановили и приспособили к новой жизни здание бывших кузнечных мастерских «Кузню». По кирпичику перебрали фасады, восстановили окна и двери, перед входами установили ажурные чугунные козырьки на литых ножках.

В здании расположен ресторан, интерьеры которого отсылают к роскошным петербургским квартирам начала XX века.

Новая Голландия. ludi architects

В 2017 году открылось обновленная «Бутылка» - это самое заметное здание комплекса в форме кольца. Долгие годы здесь располагалась Военно-морская исправительная тюрьма.

Реставрация «Бутылки» была также непростой. Сначала здесь восстановили кирпичную кладку внутреннего и внешнего фасадов, отреставрировали лестницы, вернув им облицовку из известняка и ажурные чугунные перила. Также в здании появились лифтовые подъемники в стиле арт-деко, 228 новых деревянных оконных рамы и 163 восстановленных по оригинальным чертежам двери.

Новая Голландия. ludi architects Новая Голландия. ludi architects

Сейчас в «Бутылке» находятся магазины, рестораны и общественные пространства, а в летнем театре во дворе проходят концерты, лекции и кинопоказы.

Сценическое пространство отсылает к кабаре середины XX века. Самый яркий элемент – навесная крыша из алых текстильных «ребер».

Для парка на острове бюро разработало временные павильоны из стекла и дерева, стилизованных под северный модерн и почти незаметный. В них затаились информационный центр, туалет и небольшие киоски с уличной едой.

Новая Голландия. ludi architects

Кстати, здесь можно увидеть, как Новая Голландия выглядела до и после реконструкции.

А теперь – «Спичка»?

Сейчас «Люди Архитектс» работают над концепцией реконструкции и приспособления Сереброплавильного завода в Барнауле.

Как рассказал в интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин, он пригласил в проект «Люди Архитектс», поскольку это одна из лучших команд страны. Также ему близко их восприятие и взгляд на памятники культуры.

«Мы понимаем, что в эту территорию нужно вдохнуть жизнь. Сейчас она, мягко говоря, не особенно востребована, - прокомментировал собеседник. – Ломали голову, думали, какой функционал заводить, чтобы был постоянный поток».

Инвестор считает, что исключительно музеем успеха не добиться: в конечном итоге получится отреставрированный памятник, который со временем снова разрушится. «Спичка» должна стать самодостаточным комплексом, который заинтересует всех.

Спектакли на театральной площадке "Спичка" vk.com/spichka_barnaul

Во второй плавильной фабрике планируют открыть фуд-холл с 30 концепциями. Местом для отдыха станет и территория завода: авторы планируют подчеркнуть достоинства природного ландшафта, сделать пространства пространство безопасным и красивым. Вероятно, у берега Барнаулки здесь появится набережная.

«Если удастся все реализовать, хотели бы также сделать фуникулер на гору, - сказал Евгений Ракшин. - Таких аттракционов у нас нет, надеюсь, и это тоже будет привлекать горожан к территории. Тем более, такой фуникулер сможет объединить прогулочную зону улицы Мало-Тобольской, парка Центрального района, сереброплавильный завод, Нагорный парк и набережную Оби».

Собеседник отметил, что пока проект находится в «бумажной» стадии, с участием общественности и профессионалов отрабатывают другие идеи. Бизнесмен надеется, что скоро итоговую концепцию вынесут на обсуждение.

Полную версию интервью можно прочесть здесь.

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