Трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом продают в Барнауле за за 8,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Взлётная, 117.

Минималистичную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 88,2 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 96 тыс. рублей.

Сам дом построили в 2018 году. Он имеет 17 этажей, а на шестом расположена уютная квартира.

Расположение очень удачное — окна выходят на три стороны.

Внутри имеется милая кухня, два санузла, зал и две спальни.

Ремонт сделан в светлых тонах и подчеркивает минималистичность квартиры.

Также есть отдельная гардеробная, где можно хранить все свои не сезонные вещи.

Главное, что хочется отметить — панорамные окна. Какие прекрасные виды будут открываться каждый день.

На самой территории есть детская площадка, стоянка и камера видеонаблюдения.

Рядом располагаются торговые центры, продуктовые магазины, школы и садики.

Ранее сообщалось, что дом с теплым бассейном на мушкетерской улице продают за 53,5 млн рублей.