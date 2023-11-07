Минималистичную квартиру для любителей гор продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.

Общая площадь квартиры 88,2 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 96 тыс. рублей.
Сам дом построили в 2018 году. Он имеет 17 этажей, а на шестом расположена уютная квартира.
Расположение очень удачное — окна выходят на три стороны.
Внутри имеется милая кухня, два санузла, зал и две спальни.
Ремонт сделан в светлых тонах и подчеркивает минималистичность квартиры.
Также есть отдельная гардеробная, где можно хранить все свои не сезонные вещи.
Главное, что хочется отметить — панорамные окна. Какие прекрасные виды будут открываться каждый день.
На самой территории есть детская площадка, стоянка и камера видеонаблюдения.
Рядом располагаются торговые центры, продуктовые магазины, школы и садики.
Ранее сообщалось, что дом с теплым бассейном на мушкетерской улице продают за 53,5 млн рублей.