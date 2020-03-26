Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта -1°C

Многодетная мать из Барнаула борется за квартиру, проданную банком

В Барнауле затянулось разбирательство о возврате ипотечной квартиры многодетной матери Юлии Батовой, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Накануне состоялось очередное заседание по делу, однако рассмотрение отложили до конца апреля в виду изменения основания и увеличения размера исковых требований.

«Что-то пошло не так, дело почему-то затягивается. Сначала суд стал привлекать в качестве третьих лиц стороны, которые в принципе не могли прояснить ситуацию. Например, представителей Росреестра. Потом банк заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела из Октябрьского районного суда в суд Индустриального района. В Индустриальном суде на 3 марта было намечено заседание, но его опять перенесли — на 23 марта. Объективно я понимаю, что дело развернулось в мою сторону, но вот это бесконечное затягивание вносит неврозов в нашу жизнь», — цитирует радио «Вести ФМ» слова Батовой.

В июле прошлого года краевая коллегия судей признала незаконным факт реализации жилья, теперь оспаривают саму сделка, но процесс затянулся.

За время, пока длится судебное разбирательство, дело Батовой выросло до двух томов. Женщина надеется, что скоро ее тяжба наконец-то закончится.

Юлия Батова.
Юлия Батова.
altapress.ru

В сложной ситуации многодетная мать оказалась в 2016 году. Ипотеку взяла на покупку «трешки» еще в 2013 году, из общей суммы кредита (500 тыс. рублей) около 400 тысяч оперативно погасила за счет материнского капитала.

Платежи она регулярно вносила, но появились сложности с работой и финансами. В течение года платежи производились при наличии средств.

Осенью 2017 года Сбербанк подал иск и потребовал взыскать весь оставшийся долг по кредиту (112,8 тыс. рублей плюс проценты) и обратить взыскание на имущество. Примечательно, что по закону, если размер долга по ипотеке не превышает 5% от стоимости жилья, торги проводить нельзя.

В мае 2018 года суд пошел банку навстречу. Исполнительный лист отправили приставам, те наложили арест на жилье. В декабре 2018 года квартира сменила владельца.

«Мы нашли в двери записку: я новый собственник квартиры, приду менять замки», — так Батова узнала, что ее квартира продана.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость