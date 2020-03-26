Многодетная мать из Барнаула борется за квартиру, проданную банком

Накануне состоялось очередное заседание по делу, однако рассмотрение отложили до конца апреля в виду изменения основания и увеличения размера исковых требований.

«Что-то пошло не так, дело почему-то затягивается. Сначала суд стал привлекать в качестве третьих лиц стороны, которые в принципе не могли прояснить ситуацию. Например, представителей Росреестра. Потом банк заявил ходатайство о переносе рассмотрения дела из Октябрьского районного суда в суд Индустриального района. В Индустриальном суде на 3 марта было намечено заседание, но его опять перенесли — на 23 марта. Объективно я понимаю, что дело развернулось в мою сторону, но вот это бесконечное затягивание вносит неврозов в нашу жизнь», — цитирует радио «Вести ФМ» слова Батовой.

В июле прошлого года краевая коллегия судей признала незаконным факт реализации жилья, теперь оспаривают саму сделка, но процесс затянулся.

За время, пока длится судебное разбирательство, дело Батовой выросло до двух томов. Женщина надеется, что скоро ее тяжба наконец-то закончится.

Юлия Батова. altapress.ru

В сложной ситуации многодетная мать оказалась в 2016 году. Ипотеку взяла на покупку «трешки» еще в 2013 году, из общей суммы кредита (500 тыс. рублей) около 400 тысяч оперативно погасила за счет материнского капитала.

Платежи она регулярно вносила, но появились сложности с работой и финансами. В течение года платежи производились при наличии средств.

Осенью 2017 года Сбербанк подал иск и потребовал взыскать весь оставшийся долг по кредиту (112,8 тыс. рублей плюс проценты) и обратить взыскание на имущество. Примечательно, что по закону, если размер долга по ипотеке не превышает 5% от стоимости жилья, торги проводить нельзя.

В мае 2018 года суд пошел банку навстречу. Исполнительный лист отправили приставам, те наложили арест на жилье. В декабре 2018 года квартира сменила владельца.